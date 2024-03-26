مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 16.. إسماعيل الغول لـ معتز: إنت تلميذ إبليس.. كيف يخرج سامح من ورطته؟

أعجب الفنان رياض الخولي الذي يقوم بدور إسماعيل الغول، خلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل صيد العقارب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتفكير معتز وتخطيطه للمنع الخطر عن سامح الغول، من خلال تهريب شخص مزيف إلى الخارج، وكأنه سامح الغول، ليقول له إسماعيل الغول: إنت تلميذ إبليس.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 16

وأكد معتز أن هذا الولد الذي سيسافر وكأنه إسماعيل الغول، موثوق منه ولن يوشي بهم، حيث إن والدته تمضي على إيصالات أمانة، ولن يستطيع أن يعرض والدته للحبس، كما أن حياته مؤمنة من مال وسفر خارج مصر

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن