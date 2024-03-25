مسلسل صيد العقارب الحلقة 15.. إسماعيل الغول يوجه رسالة لـ ياسين

غضب إسماعيل الغول الذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي، من ابنه ياسين الذي يقوم بدوره الفنان محمد علاء، وذلك في أحداث الحلقة 15 من مسلسل صيد العقارب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قال له عندما تخلى ياسين عن مساعدة أخيه سامح: روح اترمي في حضن الست هانم اللي ممشياك على العجين متلخبطوش وساعدها تنتقم مني ومن أخوك.

أحداث الحلقة 15 مسلسل صيد العقارب

وحذر إسماعيل الغول ابنه، أنه لا يهتم بأي شيء، ولن يستطيع أحد أن يهزمه، حتى لو وقفت أمامه الدنيا بأكملها، لكن ياسين أكد له أنه من المستحيل أن يقف مع أي أحد ضد أخيه سامح، حتى لو كانت عايدة التي يحبها.

القنوات العارضة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 15

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الخامسة عشر ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن