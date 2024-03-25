مسلسل صيد العقارب الحلقة 15.. مواجهة بين تاجر كوكايين ورياض الخولي: "عايز بضاعتي"

مسلسل صيد العقارب الحلقة 15.. بدأت الحلقة بلقاء “حسان بيه” أكبر تاجر مخدرات مع رياض الخولي" إسماعيل الغول"، وادعى أن الكوكايين ليس معه أو مع ابنه، وأوهمه أنهم الثلاثة ضحايا لعائلة ضرغام.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 15

لم يقتنع حسان بيه أكبر تاجر مخدرات، خلال احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 بكلام وادعاءات اسماعيل الغول، وشعر أنه يكذب عليه، وقال: “أنا لا أحب الحواديت أنا عايز يضاعتي ”.

القنوات العارضة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 15

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الخامسة عشر ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 15 عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن