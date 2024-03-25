مسلسل صيد العقارب الحلقة 15.. ياسين الغول يتخلى عن أخوه وأبوه ويهدده بالسفر

حدثت مشادة كلامية بين الفنان محمد علاء جمايكا الذي يقوم بدور "ياسين الغول" ووالده "إسماعيل الغول" الذي يقوم بدوره الفنان محمد رياض، وذلك في أحداث الحلقة 15 من مسلسل صيد العقارب، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث الحلقة 15 مسلسل صيد العقارب

وهاجم ياسين والده، لأنه اعتقد أن والده نقل سامح الغول، لأنه يخاف أن يدل ياسين على مكان أخيه، لكن إسماعيل أكده له أن أبعده لأن هناك ألف عين تبحث عنه، ولا يخون ياسين، حتى أنه عرض عليه أن يريه المكان الذي خبئ سامح فيه، لكن ياسين قال له: اعمل اللي أنت عايزه أنا زهقت من اللعبة دي ومش مكمل فيها، وأنا ماشي وسيبهالكم

القنوات العارضة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 15

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الخامسة عشر ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دورعايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن