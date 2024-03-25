مسلسل صيد العقارب الحلقة 15..  رياض الخولى يشك فى معتز عشيق زوجته سيمون

يشهد مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 15 بطولة غادة عبدالرازق أحداثًا مثيرة اليوم، حيث ظهر رياض الخولي "إسماعيل الغول" بصحبة زوجته سيمون داخل الفيلا الخاصة بهما، وظهرت عليه علامات القلق بسبب ما حدث مع نجله ياسين، الذي قرر الاختفاء، وأيضا بسبب علم غادة عبدالرازق "عايدة ضرغام" بقصة المخدرات الخاصة بنجله سامح الغول.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 15

قال رياض الخولي لزوجته سيمون إن أمر معرفة غادة عبدالرازق بتورط سامح في تجارة المخدرات أمر غريب، وإن هناك شخصًا ينقل الكلام لها، وأن الحوار الذي دار بينه وبين حسان تاجر المخدرات تم نقله بكل تفاصيله، وتسلل الشك له في قلبه تجاه معتز عشيق سيمون، وهنا تدخلت سيمون وقالت له أمر مستحيل.

القنوات العارضة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 15

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الخامسة عشرة ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة عشرة حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين، وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.