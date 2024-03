موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة"

يواصل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 17 نجاحه الكبير بعدما عرضت الحلقة 17، أمس، وشهدت العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة والمليئة بالساسبنس والإثارة.

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي

حققت الحلقة 17 من مسلسل بيت الرفاعي نجاحًا كبيرًا ما جعلها تتصدر ترند مواقع التواصل، لذلك يبحث الجمهور عن موعد إعادة الحلقة 17، والتي تعاد على قناة ON الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا وعلى قناة ON دراما الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it بالتزامن مع عرضه على التلفزيون.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 17

شهدت الحلقة 17 من مسلسل بيت الرفاعي العديد من الاحداث الشيقة، حيث توفى “عبد الحميد” سيد رجب، بعد تعرضه للقتل من قبل فاروق ووالدته، وعلم ياسين بخبر وفاة عمه عبد الحميد بعدما جاء صلاح زوج طليقته في المستشفى وأخبرها بالخبر لتتعقد أمور ياسين فى إثبات برائته، فيما ينتقل المشهد إلى منزل الرفاعى ويدور حديث بين فاروق وضابط الشرطة في عزاء عمه عبد الحميد ويصر فاروق أنه لن يأخذ عزاء عمه إلا إذا تم القبض على ياسين ليندهش الضابط بأن ياسين ليس لديه أى دوافع لقتل عنه أو حتى قتل والده.

استطاع ياسين ذرع صديقه بذرة – إبراهيم السمان – في شركة الرفاعى للسياحة لنقل كل ما يحدث في الشركة له، فى حين تذهب سامية – ميرنا جميل – إلى منزل الرفاعى لمقابلة داليا وعمل لها جلسة التجميل.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 18

يعرض مسلسل بيت الرفاعي ضمن الماراثون الرمضاني الحالي، وتذاع الحلقة 18 غدا الجمعة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مسلسل بيت الرفاعي قنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

يذاع مسلسل بيت الرفاعي يوميا طوال الشهر الكريم على قناة ON، وعلى قناة ON دراما، إضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي تدور قصته حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.