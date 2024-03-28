الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 18.. العترة يحاول إخفاء دليل جريمة السرقة

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

حقق الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته على شاشة قنوات ON خلال شهر رمضان الحالي 2024. 

وتصدرت حلقات مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية. 

ويبحث الكثيرون عن تفاصيل واحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8. 

ونرصد في السطور التالية تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 18.

 مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 18

دارت أحداث اليوم من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 18 في إطار كوميدي. 

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الكبير أوى 8 بوصول مدير المدرسة  ومدرس التاريخ مستر مدحت إلى دوار الكبير وقابل الكبير وأبلغه أنه يبحث عن العترة لأنه يشك في  سرقته  جهاز اللاب توب الخاص به ويريد استرجاعه ولكن العترة ينكر  أنه سرق منه اللاب توب ليهدد الكبير مدير المدرسة مؤكدا ان العترة لم يقم بهذه الفعلة.

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على الجانب الآخر، تحاول فروحة “ دنيا سامى” التقرب من جونى لأنها معجبه به وتريد الزواج منه  ولكن جوني ليستنكر أفعالها وأثناء قيامه بالحديث معها يتلقى  جونى مكالمة هاتفية من الكبير الذي يطلب من جوني البلاغه بموقف صفقة العلف  لتساعده فروحة فى الكلام في الكذب على الكبير وابلاغه ان الفلوس معه قائلا له الفلوس معايا و"البضاعة كمان معايا “  وهي الجملة الشهيرة لأحمد مكي في فيلم  ”لا تراجع ولا استسلام". 

في السياق، وجد الكبير العترة يحفر فى حديقة الدوار لإخفاء الجهاز الذى سرقه من المدرس، ويراوغ العترة الكبير ويحاول خداعه بأن الشنطة تخص حازم السنجاب وانه لا يستطيع فتحها حتى يأذن السنجاب له  ويأخد الكبير الفأس لتسوية الحفرة لكنه يكسر مأسورة المياه الخاصة بالدوار. 

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 19

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 19 بشكل حصري غدًا عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8


يقوم ببطولة “الكبير أوي” الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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