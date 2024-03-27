الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17| أقارب مربوحة يفسدون الدوار

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

ينتظر ملايين المشاهدين حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء 8 والذي يذاع طوال شهر رمضان على شاشة قناة ON. 

ويتشوق جمهور ومحبو مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 17 لمعرفة أحداث وتفاصيل الحلقة الجديدة التي تعرض عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

ونستعرض لكم خلال هذه السطور تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 17.

أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 17 أحداث مثيرة بعد استدعاء مربوحة لابنة عمتها فروحة لمساعدتها فى أعمال المنزل بعد تعرض قدمها للكسر ووضعها في الجبس. 

ولم تكتف فروحة بالحضور لدوار الكبير بمفرده بل حضرت بصحبة عائلتها والذين قلبوا دوار الكبير رأسا علي عقب. 

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 17

تبث القنوات يوميا خلال شهر رمضان، مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

موعد إعادة مسلسل الكبير اوي 8

وجاءت حلقة الإعادة الساعة الـ3 فجرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، غد الاثنين، لمن فاتته مشاهدتها.

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 14 

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it.

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8 

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء 8  عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

يهمك أيضا:

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17 | هل ينجح نور النبوي فى اختبار والده؟

مسلسل جودر الحلقة 2.. شهريار يمنح شهرزاد يوم واحد قبل قتلها

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة السابعة عشر من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة السابعة عشر الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 17 الحلقة السابعة عشر من الكبير اوي الحلقة 17 من الكبير اوي الجزء 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

بعد نجاحه فى "مسار إجباري".. انتعاشة سينمائية تنتظر الفنان عصام عمر

شريف منير للدستور: ردود الأفعال على الحلقة الأولى من"بقينا اتنين "غير متوقعة

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم أستاذة المونتاج منى الصبان

موعد إعادة مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 16

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16.. مربوحة تستعين بابنة عمتها لمساعدتها في الدوار

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16| تعرض مربوحة لكسر في القدم

مسلسل الكبير أوي 8.. ملخص أحداث الحلقة 16

مسلسل الكبير اوي 8 ملخص الحلقة 15.. "الكبير" يُرفع السلاح مهددًا الجميع

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يفتح ملف صلاح والعميد ويكشف موعد عودة مو للمنتخب

أحمد عبدالعزيز يرد على منتقدى مشهد التخفى فى "سوق العصر"

أيتن عامر: "90% من الرجالة لا تكفيهم امرأة واحدة"

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور

أسوانية "تتاجر مع الله": توزيع 500 زجاجة عصير على الصائمين فى رمضان (بث مباشر)

رسميًا.. قرار جديد من FIFA لمهاجم الأهلى الفلسطينى وسام أبوعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع