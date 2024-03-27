مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17| أقارب مربوحة يفسدون الدوار

ينتظر ملايين المشاهدين حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء 8 والذي يذاع طوال شهر رمضان على شاشة قناة ON.

ويتشوق جمهور ومحبو مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 17 لمعرفة أحداث وتفاصيل الحلقة الجديدة التي تعرض عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونستعرض لكم خلال هذه السطور تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 17.

أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 17 أحداث مثيرة بعد استدعاء مربوحة لابنة عمتها فروحة لمساعدتها فى أعمال المنزل بعد تعرض قدمها للكسر ووضعها في الجبس.

ولم تكتف فروحة بالحضور لدوار الكبير بمفرده بل حضرت بصحبة عائلتها والذين قلبوا دوار الكبير رأسا علي عقب.

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 17

تبث القنوات يوميا خلال شهر رمضان، مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

موعد إعادة مسلسل الكبير اوي 8

وجاءت حلقة الإعادة الساعة الـ3 فجرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، غد الاثنين، لمن فاتته مشاهدتها.

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 14

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it.

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء 8 عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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