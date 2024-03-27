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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17 | هل ينجح نور النبوي فى اختبار والده؟

نور النبوي فى إمبراطورية
نور النبوي فى إمبراطورية ميم

يبحث عشاق مسلسلات رمضان، عن تفاصيل الحلقة 17 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي الذي أبهر متابعيه بسبب الأحداث الاجتماعية التشويقية التى يناقشها، والأحداث المتصاعدة فى كل حلقة، كما جعل الجمهور متشوق لمشاهدة أحداث حلقات مسلسل إمبراطورية ميم.

مسلسل إمبراطورية ميم.. تفاصيل أحداث الحلقة 17

تشهد الحلقة 17 تصاعدا فى الأحداث بشكل كبير، خاصة بعد فوز مروان أبو المجد - نور النبوي، فى انتخابات إدارة المنزل، ووضع لائحة وعدة قرارات لأفراد الإمبراطورية، أبرزها السماح والمرونة فى مواعيد العودة إلى المنزل، كما قرر السماح لشقيقته مايا - إلهام صفي الدين، بالذهاب للتمرين، كما عين شقيقة الصغير مازن - آدم وهدان ينوب عنه فى حالة عدم تواجده بالمنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17.. هل ينجح نور النبوي فى اختبارات والده؟

كما قام مختار - خالد النبوي، بتكليف نجله مروان - نور النبوي، بالسؤال عن الشاب الذي تقدم لنجلته منى - هاجر السراج لخطبتها، مؤكدا له أن هذا يعتبر أحد مسؤولياته باعتباره هو قائد الأسرة الحالى. فهل ينجح مروان فى اختبار والده؟ هذا ما سيتم كشفه خلال الحلقة السابعة عشر.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقات والقنوات الناقلة

وتعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، على مدار شهر رمضان إذ يضم 30 حلقة وتعرض يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم 30 حلقة وهو مأخوذ عن القصة الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم في العصر الحالي، وذلك من خلال أسرة مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحة، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، عمر زهران، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، وريمون توفيق، والمسلسل من إنتاج شركة أروما ستوديوز، ومن إخراج محمد سلامة.

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