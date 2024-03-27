منى زاهر عن إمبراطورية ميم لـ الدستور: خالد النبوى يشجعنى.. وأنا فعلًا فاشونيستا فى نفسى

حققت الطفلة منى أحمد زاهر نجاحًا لافتًا منذ انطلاق أولى حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الذي ينافس بقوة فى السباق الدرامي الرمضاني الحالي، واستطاعت "منى" أن تلفت الأنظار إليها بموهبتها وشخصية "منة" البشوشة "اللمضة" وهي الابنة الصغرى فى الإمبراطورية للنجم خالد النبوي.

منى أحمد زاهر لـ"الدستور": الأستاذ خالد النبوي يشجعنى كثيرًا

"الدستور" تواصل مع "منى"، التى عبرت عن سعادتها البالغة بمشاركتها فى أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، وبردود الأفعال التى تتلقاها من الجمهور، وكشفت "منى" عن أن شخصية "منة" التى تقدمها خلال أحداث المسلسل قريبة جدًا من شخصيتها فى الواقع، قائلة: أنا فعلًا فاشونيستا فى نفسي جدًا وبهتم دائمًا بملابسي، واهتم أيضًا بالـ"سكين كير".

موهبة منى ورثتها من والدها النجم أحمد زاهر، وتقول: بحب التمثيل جدًا ومن فترة كنت بعمل فيديوهات كتيرة بالمشاركة مع أخواتى "ملك" و"ليلى" على التيك توك، وبستمتع جدًا وأنا بتقمص الأدوار التي أشاهدها، فزادت رغبتى جدًا بأن أصبح ممثلة.

منى زاهر تكشف لـ"الدستور" كواليس مشاركتها فى "إمبراطورية ميم"

وعن كيفية مشاركتها فى أحداث مسلسل إمبراطورية ميم تقول منى: رشحني لشخصية منة الملقبة بـ المزموزيل، المخرج الأستاذ محمد سلامة، وتعامل معى مثل باقى النجوم ولوكيشن التصوير عائلي جدًا وكله مودة وحب مما كسر حالة الخوف، وبابي ومامي وافقوا على الدور خصوصًا أنه عمل فني ضخم يحمل اسم الاستاذ خالد النبوي، الذي أعتبره بابي الثاني، وتضيف: "أستاذ خالد يشجعنى دائمًا ويتعامل معنا جميعًا بكل هدوء، وبصراحة أنا أستفيد منه جدًا، ويشرح لنا طوال الوقت، بمشاركة الأستاذ محمد سلامة، يحرص كل منهما على خروجنا فى مشاهد الإمبراطورية بصورة مميزة ويعطي كل منهما لنا الثقة الكاملة.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، حصريًا على قناة dmc الفضائية، وذلك فى تمام الساعة 10:45 مساءً، وتتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

بينما تعرض حلقات مسلسل إمبراطوية ميم على قناة dmc دراما، يوميًا فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن تتم إعادة الحلقة مرتين؛ المرة الأولى الساعة 12:00 ظهرًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك فى بطولة إمبراطورية ميم أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة "أروما ستوديوز" لمالكها المنتج تامر مرتضى، ومن إخراج محمد سلامة.