مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16| تعرف على قرارات نور النبوي فور فوزه بإدارة شئون المنزل

مسلسلات رمضان 2024..

أحداث الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، شهدت تصاعد بشكل كبير، واستطاع - الفنان الشاب مروان - نور النبوي، أن يخطف قلوب الجمهور بأسلوبه الرشيق، ليكون هو حديث الحلقة السادسة عشر من أحداث إمبراطورية ميم، خاصة بعد فوزه فى انتخابات إدارة منزل وأسرة مختار أبو المجد - خالد النبوي.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 16

بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات فى منزل مختار أبو المجد خلال احداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 16، بفوز مروان - نور النبوي، على والده مختار - خالد النبوي، بفارق 8 أصوات، بدأ أشقاء مروان يشعرون بتأنيب الضمير نحو والدهم، ومن ثم اجتمعت الإمبراطورية على المائدة لتناول وجبة الإفطار، كعادتهم كل يوم.

وضمن احداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 16 ، أصر مختار - خالد النبوي، أن يجلس نجله مروان - نور النبوي، على رأس المائدة بما أنه أصبح الامبراطور.

إمبراطورية ميم الحلقة 16 | قرارات مروان بعد فوزه فى الانتخابات

من جانبه قرر مروان أن يقوم بمهام المنزل بما أنه فاز في الانتخابات لإدارة البيت، فقام بإعداد الفطور لإخوته، كا اتخذ عدة قرارات أبرزها السماح لشقيقته مايا - إلهام صفي الدين، بالذهاب للتمرين، كما قرر أن يكون هناك مرونة بالنسبة لمواعيد العودة إلى المنزل، وعين نائب له حين عدم تواجده فى المنزل وهو مازن - الطفل آدم وهدان، ما أثار دهشة والده مختار - خالد النبوي.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن القصة الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم في العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، على مدار شهر رمضان إذ يضم 30 حلقة وتعرض يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.