الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16| تعرف على قرارات نور النبوي فور فوزه بإدارة شئون المنزل

نور النبوي فى إمبراطورية
نور النبوي فى إمبراطورية ميم

أحداث الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، شهدت تصاعد بشكل كبير، واستطاع  - الفنان الشاب مروان - نور النبوي، أن يخطف قلوب الجمهور بأسلوبه الرشيق، ليكون هو حديث الحلقة السادسة عشر من أحداث إمبراطورية ميم، خاصة بعد فوزه فى انتخابات إدارة منزل وأسرة مختار أبو المجد - خالد النبوي.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 16 

بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات فى منزل مختار أبو المجد خلال احداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 16، بفوز مروان - نور النبوي، على والده مختار - خالد النبوي، بفارق 8 أصوات، بدأ أشقاء مروان يشعرون بتأنيب الضمير نحو والدهم، ومن ثم اجتمعت الإمبراطورية على المائدة لتناول وجبة الإفطار، كعادتهم كل يوم.

وضمن احداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 16 ، أصر مختار - خالد النبوي، أن يجلس نجله مروان - نور النبوي، على رأس المائدة بما أنه أصبح الامبراطور.

مسلسل إمبراطورية ميم لـ " خالد النبوي " 16.. نور النبوي يعلن فوزه على والده في الانتخابات

حلا شيحة تكشف عن أصعب مشاهدها فى "إمبراطورية ميم"

إمبراطورية ميم الحلقة 16 | قرارات مروان بعد فوزه فى الانتخابات 

من جانبه قرر مروان أن يقوم بمهام المنزل بما أنه فاز في الانتخابات لإدارة البيت، فقام بإعداد الفطور لإخوته، كا اتخذ عدة قرارات أبرزها السماح لشقيقته مايا - إلهام صفي الدين، بالذهاب للتمرين، كما قرر أن يكون هناك مرونة بالنسبة لمواعيد العودة إلى المنزل، وعين نائب له حين عدم تواجده فى المنزل وهو مازن - الطفل آدم وهدان، ما أثار دهشة والده مختار - خالد النبوي.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن القصة الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم في العصر الحالي.

 

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي

 

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، على مدار شهر رمضان إذ يضم 30 حلقة وتعرض يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم موعد عرض إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل خالد النبوي مسلسل خالد النبوي خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى قنوات عرض إمبراطورية ميم قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة السادسة عشر من إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم الحلقة السادسة عشر إمبراطورية ميم الحلقة 16 الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة السادسة عشر من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

بكاء التوأم حسن خلال النشيد الوطني للمنتخب فى نهائى كأس العاصمة

كرواتيا ينهى آمال الفراعنة للعودة للنتيجة بهدفين فى نهائى كأس العاصمة

أمين صندوق الزمالك يكشف حقيقة تصريحات "كهربا" حول الغرامة

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

مسلسل المعلم الحلقة 16.. المعلم قلاش يعترف لـ"مصطفى شعبان" بحقيقة مخدارت والده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"