الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم لـ " خالد النبوي " 16.. نور النبوي يعلن فوزه على والده في الانتخابات

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

انطلقت مساء اليوم الحلقة 16 من مسلسل امبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا على قنوات dmc، وإنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة  16 

 

 بدات الحلقة 16 من مسلسل امبراطورية ميم، بمشاهد إنتهاء انتخابات  قيادة منزل امبراطورية ميم، والتي يتنافس بها مختار أبو المجد “ خالد النبوي”، ومروان أبو المجد “نور النبوي”.

 وشارك بالتصويت في الانتخابات أبناء مختار أبو المجد الست، وشقيقته مديحة “نشوى مصطفى” وسناء “ليلى عز العرب” ومحمود  خال الأبناء “محمود حافظ ”.

 و نشر “نور النبوي” نتيجة انتخابات امبراطورية ميم،  على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، من خلال فيديو إعلان نتيجة الانتخابات، معلقًا على النتيجة:"مفاجأة انتخابات امبراطورية ميم وفوز كاسح لمروان ضد مختار ".

مسلسل إمبراطورية ميم.. هل زوّر مروان الانتخابات؟

مسلسل امبراطورية ميم لـ"خالد النبوي".. موعد عرض الحلقة 16

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم
 

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم
 

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

 مسلسل امبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقة 16
 

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

txt

حلا شيحة تكشف عن اصعب مشاهدها في "إمبراطورية ميم"

txt

مسلسل إمبراطورية ميم لـ " خالد النبوي " الحلقة 16.. إلهام صفي الدين تحاول الصلح مع خالد النبوي

مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم موعد عرض إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل خالد النبوي مسلسل خالد النبوي خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى قنوات عرض إمبراطورية ميم قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الاولي من إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم الحلقة الاولي إمبراطورية ميم الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الاولي من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل إمبراطورية ميم لـ " خالد النبوي " الحلقة 16.. إلهام صفي الدين تحاول الصلح مع خالد النبوي

مسلسل امبراطورية ميم لـ"خالد النبوي".. موعد عرض الحلقة 16

ملخص أحداث الحلقة 15 من مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي

بروتوكول تعاون بين "القبطية الإنجيلية" و"ألأشخاص ذوي الإعاقة"

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15| خالد النبوي يخسر الانتخابات

مسلسل امبراطورية ميم لـ "خالد النبوي".. موعد عرض الحلقة 15

رئيس الإنجيلية يهنئ مفتي الديار بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك

مسلسل امبراطورية ميم لـ خالد النبوي.. ملخص الحلقة 14

الأكثر قراءة

عاجل| الغرف التجارية تستجيب للمبادرة الحكومية: تخفيضات على السلع الغذائية والاستراتيجية تصل لـ30%

عاجل.. لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

مودريتش أساسيًا.. تشكيل كرواتيا أمام مصر فى نهائى كأس عاصمة مصر

أول رد من الزمالك على تصريحات كهربا: "حملة لتشتيت الجماهير"

أكرم توفيق يعوض إمام عاشور في تشكيل مصر ضد كرواتيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"