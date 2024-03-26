مسلسل إمبراطورية ميم لـ " خالد النبوي " 16.. نور النبوي يعلن فوزه على والده في الانتخابات

انطلقت مساء اليوم الحلقة 16 من مسلسل امبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا على قنوات dmc، وإنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة 16

بدات الحلقة 16 من مسلسل امبراطورية ميم، بمشاهد إنتهاء انتخابات قيادة منزل امبراطورية ميم، والتي يتنافس بها مختار أبو المجد “ خالد النبوي”، ومروان أبو المجد “نور النبوي”.

وشارك بالتصويت في الانتخابات أبناء مختار أبو المجد الست، وشقيقته مديحة “نشوى مصطفى” وسناء “ليلى عز العرب” ومحمود خال الأبناء “محمود حافظ ”.

و نشر “نور النبوي” نتيجة انتخابات امبراطورية ميم، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، من خلال فيديو إعلان نتيجة الانتخابات، معلقًا على النتيجة:"مفاجأة انتخابات امبراطورية ميم وفوز كاسح لمروان ضد مختار ".

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مسلسل امبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقة 16



تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.