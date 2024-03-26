ملخص أحداث الحلقة 15 من مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي

انطلقت مساء اليوم، إعادة عرض الحلقة 15 من مسلسل امبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا، والفنانة نشوى مصطفى، على قنوات dmc، ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ملخص أحداث الحلقة 15 من مسلسل امبراطورية ميم

شهدت الحلقة 15 من مسلسل امبراطورية ميم، أحداث متصاعدة لعائلة “مختار أبو المجد” والذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي.

وركزت حلقة اليوم من مسلسل امبراطورية ميم على انتخابات قيادة امبراطورية ميم، والتي يتنافس فيها مختار أبو المجد، ومروان أبو المجد ابنه “نور النبوي”.

وحشد مروان أبو المجد، أصدقائه بالجامعة، لحضور قيادة منزل امبراطورية ميم، وشارك بالانتخابات أبناء مختار أبو المجد وشقيقته ووالدة زوجته سناء وشقيق الزوجة محمود.

وانتهت الحلقة بانتصار مروان أبو المجد في نتيجة انتخابات قيادة منزل امبراطورية ميم، وجاءت الأصوات الانتخابية بفوز مروان بـ"9" أصوات مقابل صوت واحد فقط لمختار أبو المجد.

كما شهدت الحلقة موافقة من جانب مختار أبو المجد على ارتباط نشوى مصطفى “مديحة” ومحمود (محمود حافظ)، بعد رفض والدته الزواج منها.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.