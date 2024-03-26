"كانوا بيضربوني بقسوة".. مادي تروي لـ مروان تفاصيل جديدة عن حياتها في مسلسل إمبراطورية ميم

فتحت مادي قلبها أخيرًا لـ مروان أبو المجد في أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، متحدثة عما كانت تمر به من عذاب نفسي وبدني من أسرتها، حيث قالت إن الاعتداءات والضرب كانتا تتركان أثرًا على جسدها، موجهة حديثها لمروان بأنه لا يُمكنه أن يشعر بما تشعر به، لأنه لم يُعاني هذه المعاناة التي عاشتها في حياتها.

مادي تُفكر في إنهاء حياتها.. ومروان يلحق بها

وبدأ المشهد حينما علم مروان من صديقة مادي بأن الأخيرة تركت ورقة تقول فيها إنها ستُنهي حياتها، متأثرة بالحالة النفسية التي تُعانيها، والتي وصلت إليها نتيجة قسوة أسرتها معها، لكن مروان أسرع إليها حيث دار بينهما حوار، أخبرها فيه مروان بأن ما تفعله مجرد هروب من المواجهة، وأن عليها أن تُواجه بقوة، وألا تستلم، وأنه واجه الكثير، ورفض الاستسلام.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعد عرض الحلقة 16

ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة السادسة عشر عبر قناة DMC الليلة في الساعة العاشرة و45 دقيقة، وتُعاد صباح غدًا في الساعة العاشرة و15 دقيقة، وعلى قناة DMC drama الساعة السادسة و5 دقائق مساءً.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

وتُعرض الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الليلة، ثم تُعاد غدًا على قناة DMC Drama.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة