الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 15

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

صدمة كبيرة تلقاها مختار أبو المجد في مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15، بعد أن جرى إعلان نتيجة انتخابات إدارة منزلهم، ولم يحصل الأب فيها سوى على صوت واحد من بين 10 أصوات، في الانتخابات التي خاضها أمام ابنه الأكبر مروان، والذي حصل على 9 أصوات.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد إعادة عرض الحلقة 15 

يُعاد عرض الحلقة 15 من مسلسل إمبراطورية ميم في الساعة السادسة و5 دقائق مساء اليوم على قناة DMC دراما، ثم يجري إعادتها في الساعة الثالث والنصف فجرًا، ثم الثانية عشر ظهرًا.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 15

وشهدت الحلقة الخامسة عشر، أحداثًا مثيرة، كان أبرزها انتخابات منزل مختار أبو المجد، والتي شهدت خسارة مختار للانتخابات، لصالح نجله مروان، ووقف الأب في حالة صدمة بعد سماعه نتيجة الانتخابات، والتي لم يحصل فيها سوى على صوت واحد فقط.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقة 16

وتُعرض الحلقة السادسة عشر على شاشة قناة DMC الليلة في الساعة العاشرة و45 دقيقة، وتُعاد غدًا في الساعة العاشرة و15 دقيقة، وعلى قناة DMC drama  الساعة السادسة و5 دقائق مساءً.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

وتُعرض الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الليلة، ثم تُعاد غدًا على قناة DMC Drama.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 15

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أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

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