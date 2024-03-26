إمبراطورية ميم الحلقة 15 | نشوى مصطفى تتخوف من خالد النبوى لهذا السبب

شهدت أحداث الحلقة 15 مسلسل إمبراطورية ميم، تصاعدا بشكل كبير وحملت الكثير من المفاجآت خاصة بعد فوز مروان - نور النبوي، على والده مختار أبو المجد - خالد النبوي، فى الانتخابات.

مسلسل إمبراطورية ميم أحداث الحلقة 15

كما شهدت الحلقة 15 من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، الكثير من المفاجآت منها لقاء جمع بين مديحة - نشوى مصطفى، بمحمود - محمود حافظ، لمناقشة مستقبلهما في الزواج، ومواجهة العقبات خاصة بعد رفض والدة محمود وتجسدها الفنانة ليلى عز العرب، زواجه من مديحة.

مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم الحلقة 15 | نشوى مصطفى تتخوف من رفض خالد النبوي لزواجها من محمود

وخلال اللقاء كشفت مديحة - نشوى مصطفى لـ محمود - محمود حافظ، تخوفها من رفض شقيقها مختار أبو المجد - خالد النبوي لزواجها من محمود.

وكان محمود - محمود حافظ، قد غادر المنزل بسبب رفض والدته ليلى عزالعرب، زواجه من مديحة - نشوى مصطفى، وأمرته بالابتعاد عنها، كما ذهبت إلى مديحة - نشوى مصطفى وطلبت منها الابتعاد تماما عن محمود.

وشهدت أحداث الحلقة 15 مسلسل إمبراطورية ميم، رفض مختار أبو المجد - خالد النبوي، تخفيف العقاب عن نجلته مايا - إلهام صفي الدين، بسبب ما فعلته مع مي - حلا شيحة وتكسير محل الاخيرة، ما جعله يعاقب مايا ويحرمها من التمرين لمدة اسبوعين، ومن مصروفها لمدة شهر.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

مسلسل إمبراطورية ميم

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحة محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وريمون توفيق، والمسلسل من إنتاج شركة أروما ستوديوز لمالكها المنتج تامر مرتضى، ومن إخراج محمد سلامة.