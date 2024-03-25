تصاعدت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي خلال الحلقة 15 التى تعرض حصريا على شبكة قنوات dmc الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

أحداث الحلقة 15 من مسلسل إمبراطورية ميم

خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل إمبراطورية ميم، فى جلسة افطار على مائدة الإمبراطورية ضمت أفراد الأسرة كاملة، ظل الأبناء الستة يتقاسمون الحديث على والدهم مختار أبو المجد - خالد النبوي ، معلقين على شياكته واناقة ملابسه واهتمامه بمظهره.

افتتح الحديث مروان - خالد النبوي قائلا لـ مختار : بس ايه الشياكة والحلاوة دي يا بابا، لترد مديحة - نشوى مصطفى قائلة : اخويا طول عمره قمر وشيك وذوقه حلو، ثم قالت منى - هاجر السراج : الشياكة زيادة شوية اليومين دول يا عمتو.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15.. خالد النبوي يوضح علاقته بـ حلا شيحة لابناؤه

ومن ثم رد مختار - خالد النبوي قائلا : متشكر.. لما يطلب منكم رأيكم ابقوا علقوا.

دخلت مي - منة أحمد زاهر الابنه الصغرى فى الإمبراطورية وغمزت لمختار قائلة : بس ايه الشياكة دي يا مختاريتو لو مش عشان الإنتخابات يبقى عشان ايه، ليرد عليها قائلا : هو لازم سبب عشان الواحد يهتم بنفسه يا روحي.

ثم قال مازن - آدم وهدان : لو حضرتك مش عايز تقول يا بابا احنا كمان لازم نحترم رغبتك وخصوصياتك، ليرد عليه قائلا : اشكرك يا روحي؛ ثم تدخل مروان فى الحديث مرة أخرى قائلا : بس اللى اعرفه يا مازن الشخصيات العامة اللى زي السيد مختار لما بيكون فى حياتها قصة حب او حاجه بتبقى معلنة للشعب، ليرد مختار: يحيا الشعب يا حبيبي الشعب هو السيد.

وفى مفاجأة قال مختار - خالد النبوي لابناؤه : طب اسمعونى كويس مدام مي مامت حبيبة صاحبة مازن - حلا شيحة، مجرد صديقة عادية جدا مش اكتر.. كل الحقيقة أنها واقفة معايا وموقفها نفس موقفى ضد بيع البيت للشركة العقارية.. خلصنا.

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم

يضم مسلسل إمبراطورية ميم 30 حلقة ويتم عرضه حصريا على شبكة قنوات dmc ومنصة WATCH IT الرقمية.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم عمل اجتماعي تشويقي مليء بالمشاعر الإنسانية ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، واستطاع صناعه وابطاله أن يلتفتون إليهم النظر منذ عرض اولى حلقاته خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.