موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 15

يبحث الجمهور عبر محرك البحث على موعد إعادة عرض الحلقة 15 من مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي وإنتاج شركة أروما والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لما حملته الحلقة من مفاجآت وأحداث كثيرة متصاعدة خاصة بعد فوز مروان - نور النبوي، على والده مختار أبو المجد - خالد النبوي، فى الانتخابات بالمنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقة 15

يتم إعادة الحلقة 15 من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، على قناة dmc دراما فى تمام الساعة 12:00 ظهرا، بعدما تم إعادتها بواقع مرتين الأولى على قناة دي ام سي فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، والثانية على قناة دي ام سي دراما فى تمام الساعة 3:30 صباحا.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 16

ويأتى موعد إعادة عرض الحلقة 16 من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي فى الأوقات التالية..

تعرض الحلقة الجديدة الـ 16 من مسلسل إمبراطوية ميم على قناة dmc الفضائية فى تمام الساعة 10:45 مساءً، ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

بينما تعرض حلقات مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي، على قناة dmc دراما، يوميا فى تمام الساعة 06:05 مساءً، على أن يتم إعادة الحلقة مرتين؛ المرة الأولى الساعة 12:00 ظهرا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3:30 صباحًا.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة 15



وقد ضمت الحلقة 15 أحداث عديدة أبرزها مقابلة مروان - نور النبوي، مع مادي - مايان السيد، إذ فضفضت مادي لمروان الكثير من المواقف فى حياتها التى جعلتها تعانى من الاكتئاب ما جعل مروان يتأثر ويبكى معها وحاول أن يخرجها من الحالة النفسية السيئة، كما شهدت الحلقة فوز مروان - نور النبوي، على والده مختار - خالد النبوي، فى الانتخابات بالمنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

وتعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، يوميا على شبكة قنوات دي إم سي، حصريا بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة واتش ات الأصلية.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم فى إطار اجتماعي تشويقي مليء بالمشاعر الإنسانية ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية المتعلقة بجميع أفراد الأسرة أبرزها كيفية التعامل بين الآباء والابناء والاختلاف في الأفكار بين الأجيال وغيرها.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم مأخوذ عن القصة الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار للمسلسل السيناريست والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك، والعمل من انتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، ليلى عز العرب، والأطفال آدم وهدان، ومنى أحمد زاهر، وريمون توفيق، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.