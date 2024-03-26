إمبراطورية ميم الحلقة 15| خالد النبوى يرفض تخفيف عقاب إلهام صفى الدين

شهدت أحداث الحلقة 15 مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الكثير من الأحداث المشوقة جعلت الجمهور يبحث بكثرة عن تفاصيل أحداث إمبراطورية ميم.

إمبراطورية ميم الحلقة 15.. مختار يرفض تخفيف عقاب ابنته مايا لهذا السبب

توالت أحداث الحلقة 15 مسلسل إمبراطورية ميم، وحاولت مايا - إلهام صفي الدين، أن تتحدث مع والدها مختار - خالد النبوي، وسألته: “هو أنا مش ممكن أروح التمرين النهارده، ليرد عليها قائلا: لأ إنتى محرومة من تمرين الكرة لمدة أسبوعين”.

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم.. تفاصيل أحداث الحلقة 15

من جانبها حاولت مديحة - نشوى مصطفى، وشقيقة مختار خلال الأحداث أن تتحدث مع مختار لتخفيف عقاب مايا، لكنه مازال مُصرا على العقاب لمدة أسبوعين، وذلك لما فعلته مع مي - حلا شيحة، وتكسير مايا لمحل مي، ما اعتبره مختار - بلطجة وقلة تربية، ومن ثم حدثت مشادة كلامية حادة بين مختار ومايا، ما جعلها تفقد أعصابها وتقوم بحلق شعرها على الزيرو، ما أثار دهشته لكنه فى المقابل لم يتنازل عن قرار العقاب.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، يوميًا بشكل حصري على قناة dmc فى تمام الساعة 10.45 مساءً وتتم الإعادة فى تمام الساعة 10.15 صباحًا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساءً والساعة 3.30 صباحًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على منصة Watch it يوميًا فى تمام الساعة 06:05 مساءً.

مسلسل إمبراطورية ميم

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والعمل من إنتاج شركة أروما ستوديوز، ومن إخراج محمد سلامة، والمسلسل يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، إلهام صفى الدين، نورهان منصور، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم.