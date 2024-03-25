الإثنين 25 مارس 2024
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الكرازة

بروتوكول تعاون بين "القبطية الإنجيلية" و"ألأشخاص ذوي الإعاقة"

د.القس أندريه زكي
د.القس أندريه زكي

نفذت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، الاثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز الجهود والعمل معًا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين نوعية الحياة لهم وتفعيل اندماجهم داخل المجتمع والوصول إلى الحقوق والخدمات بشكل متساوٍ وعادل بدون أي تمييز، بما يتماشى مع التوجهات والاستراتيجيات على المستوى الدولي والإقليمي والقومي، كاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.  

وعبر الطرفان عن سعادتهما بتوقيع هذا البروتوكول وتطلعاتهم الإيجابية لخدمه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، واتفق  الطرفان على تحديد لجنة تنفيذية مشتركة من الجهتين، لوضع خطة عمل لوضع  البروتوكول في حيز التنفيذ الميداني في أسرع وقت ممكن.

وقام بالتوقيع من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالإنابة عن د.القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وقعت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية ومن طرف المجلس القومي لشئون الإعاقة د.إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور وفد رفيع من قيادات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئه القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

في السياق، هنأ د.القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر في زيارة، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، على رأس وفد ضم قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

في بداية اللقاء، قدم رئيس الإنجيلية أرق التهاني وخالص الأمنيات لمحافظ القاهرة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، بمناسبة عيد الفطر، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه الخير والسلام لجميع الشعب المصري.

لهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي توقيع بروتوكول المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة القبطية الإنجيلية

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