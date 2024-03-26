الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

إيه سر شياكة مختار أبو المجد.. مشهد مضحك من مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، حوارًا مضحكًا على طاولة إفطار أسرة إمبراطورية ميم، حيث كان اللافت لهم اهتمام أبيهم بملابسه أكثر في الفترة الأخيرة، وأنه يبدوا أكثر أناقة مما مضى، في محاولة منهم للربط بين هذا التطور، ودخول جارتهم مي في حياتهم.

مختار أبو المجد يخبر أولاده بعلاقته بـ مي

ودار حوار خفيف بين الأب وأبنائه، حيث حاول الأبناء أن يقنعوا الأب بأن يخبرهم عما يحدث في حياته، لكنه حاول الرد عليهم بطريقة دبلوماسية في بادئ الأمر، قبل أن يُخبرهم بأن مي والدة الطفلة حبيب صديقة أخيهم مازن؛ هي مجرد صديقة عادية وقفت إلى جواره في أزمة بيع المنزل، وأنها تتخذ نفس الموقف الرافض للبيع لشركة يحيى شاكر، ولا يوجد بينهما أكثر من ذلك، ليُصاب الأبناء بدهشة، لكنهم ظهروا كما لو كانوا غير مقتنعين برد أبيهم.

لم يكتفِ الأبناء برد أبيهم، وواصلوا الحديث عن الأمر نفسه، وأنه ليس مرتبطًا وهي كذلك، لكنه أنهى الحديث سريعًا، وترك مائدة الإفطار وأسرع بالخروج، كما لو كان يتهرب من مواجهتهم في هذا الأمر، ويريد إنهاء الحديث بأي طريقة.

موعد عرض الحلقة 16 مسلسل إمبراطورية ميم

وسوف يتم عرض الحلقة الـ 16 من المسلسل عبر قناة DMC الليلة الساعة العاشرة و45 دقيقة، وتُعاد صباح الأربعاء في الساعة العاشرة و15 دقيقة، وعلى قناة DMC drama  الساعة السادسة و5 دقائق مساءً.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

وتُعرض الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الليلة، ثم تُعاد غدًا على قناة DMC Drama.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم موعد عرض إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل خالد النبوي مسلسل خالد النبوي خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى قنوات عرض إمبراطورية ميم قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الخامسة عشر من إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم الحلقة الخامسة عشر إمبراطورية ميم الحلقة 15 الحلقة15 من مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الخامسة عشر من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 15

مسلسل إمبراطورية ميم.. ملخص الحلقة أحداث 14: "صدمة كبيرة"

مسلسل إمبراطورية ميم.. مختار أبو المجد يفقد أعصابه على مايا (فيديو)

بعد عرض الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم.. المحافظات الأكثر بحثًا عنه

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 14

أصعب مشهد في مسلسل إمبراطورية ميم بين خالد النبوي وابنته مايا (فيديو)

مسلسل إمبراطورية ميم.. صدمة أسرة مختار أبو المجد بعد رؤية مادي صديقة مروان (فيديو)

لحظة اعتداء مايا على محل مي في إمبراطورية ميم.. ومحمود يطلب يد مديحة (فيديو)

الأكثر قراءة

نكشف قائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى الأبطال

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

جوميز يستقر على حارس الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى الكونفيدرالية (خاص)

ضايقها وقت الإفطار.. سيدة تطعن زوجها بسكين مطبخ فى الأقصر

بصمات متطابقة.. تقرير الطب الشرعى فى مقتل الخواجة حسنى الخناجرى

أمن الجيزة يضبط خادمة زوج المذيعة فى قضية عقر الكلب لمدير البنك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن في مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

في ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصري العالمي

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"

لعنة غزة.. 60% من مصابى جيش الاحتلال الإسرائيلى يعانون من مشاكل عقلية