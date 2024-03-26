إيه سر شياكة مختار أبو المجد.. مشهد مضحك من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، حوارًا مضحكًا على طاولة إفطار أسرة إمبراطورية ميم، حيث كان اللافت لهم اهتمام أبيهم بملابسه أكثر في الفترة الأخيرة، وأنه يبدوا أكثر أناقة مما مضى، في محاولة منهم للربط بين هذا التطور، ودخول جارتهم مي في حياتهم.

مختار أبو المجد يخبر أولاده بعلاقته بـ مي

ودار حوار خفيف بين الأب وأبنائه، حيث حاول الأبناء أن يقنعوا الأب بأن يخبرهم عما يحدث في حياته، لكنه حاول الرد عليهم بطريقة دبلوماسية في بادئ الأمر، قبل أن يُخبرهم بأن مي والدة الطفلة حبيب صديقة أخيهم مازن؛ هي مجرد صديقة عادية وقفت إلى جواره في أزمة بيع المنزل، وأنها تتخذ نفس الموقف الرافض للبيع لشركة يحيى شاكر، ولا يوجد بينهما أكثر من ذلك، ليُصاب الأبناء بدهشة، لكنهم ظهروا كما لو كانوا غير مقتنعين برد أبيهم.

لم يكتفِ الأبناء برد أبيهم، وواصلوا الحديث عن الأمر نفسه، وأنه ليس مرتبطًا وهي كذلك، لكنه أنهى الحديث سريعًا، وترك مائدة الإفطار وأسرع بالخروج، كما لو كان يتهرب من مواجهتهم في هذا الأمر، ويريد إنهاء الحديث بأي طريقة.

موعد عرض الحلقة 16 مسلسل إمبراطورية ميم

وسوف يتم عرض الحلقة الـ 16 من المسلسل عبر قناة DMC الليلة الساعة العاشرة و45 دقيقة، وتُعاد صباح الأربعاء في الساعة العاشرة و15 دقيقة، وعلى قناة DMC drama الساعة السادسة و5 دقائق مساءً.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

وتُعرض الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الليلة، ثم تُعاد غدًا على قناة DMC Drama.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.