مسلسل إمبراطورية ميم.. هل زوّر مروان الانتخابات؟

مسلسلات رمضان 2024..

ينتظر الجمهور عرض الحلقة السادسة عشر من مسلسل إمبراطورية ميم، الذي يحل في بطولته النجم خالد النبوي، حيث ينتظر المتابعين ما سيحدث بعد فوز مروان في الانتخابات المثيرة أمام والده لإدارة شئون منزلهم الواقع في منطقة المعادي بالقاهرة.

مروان يفوز في الانتخابات باكتساح

وفاز مروان في انتخابات إدارة المنزل باكتساح، بعد أن حصل على 9 أصوات من مجموع 10 ناخبين لهم حق التصويت أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، ولم يحصل الأب مختار أبو المجد (خالد النبوي) سوى على صوت واحد فقط، وهو ما أثار صدمته مما حدث.

والناخبون الذين حق لهم التصويت في انتخابات المنزل هم: مختار أبو المجد، وأبناؤه "مروان، منى، مايا، مازن، مصطفى، ومنة" وعمتهم مديحة (نشوى مصطفى) وجدتهم لأمهم سناء.

هل تم تزوير انتخابات المنزل؟

وينتظر المتابعون ما سيحدث في الحلقة السادسة عشر، حيث ما بعد حالة الصدمة التي تعرض لها مختار بعد معرفته النتيجة، خاصة وأنه لم يحصل سوى على صوت واحد فقط.

موعد عرض الحلقة 16 في مسلسل إمبراطورية ميم

وينتظر عشاق مسلسل إمبراطورية ميم معرفة ما سيحدث بعد أن فاز مروان بالانتخابات بالفعل بعد حصوله على 9 أصوات، مقابل صوت فقط لوالده مختار أبو المجد، حيث يجري عرض الحلقة السادسة عشر عبر قناة DMC الليلة في الساعة العاشرة و45 دقيقة، وتُعاد صباح غدًا في الساعة العاشرة و15 دقيقة، وعلى قناة DMC drama الساعة السادسة و5 دقائق مساءً.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

وتُعرض الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الليلة، ثم تُعاد غدًا على قناة DMC Drama.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.