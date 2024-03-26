حلا شيحة تكشف عن اصعب مشاهدها في "إمبراطورية ميم"

عبرت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها بردود الافعال حول دورها في مسلسل “إمبراطورية ميم”، والذي تشارك خلاله في المارثون الرمضاني الجاري 2024 .

وعن تفاصيل مشاهدها الصعبة في العمل قالت لـ"الدستور" :"المشاهد التي تحتاج مشاعر صادقة من القلب وعلشان ده يحصل لازم تكون مصفي ذهنك وعايش جوه معاني الكلام اللي انت بتقوله علشان توصل بصدق للجمهور" .

حلا شيحة تشكر محمد سلامة

وتابعت :"اكتر حاجة بتسعدني في التصوير محمد سلامه المخرج لانه سهل وبسيط وبيوصل المعلومه بحب، والشغل معاه ممتع وكمان كل كرو الإخراج والتصوير وكل العاملين اللي ورا الكامير بحس بتشجيعهم وحبهم واهتمامهم بيا" .



وعن متابعتها للاعمال الاخرى قالت :"شايفة ان في أعمال شكلها حلو وفيها مجهود ومتنوعة، وان شاء الله بعد رمضان في عمل او عملين أنا حابه أشوفهم لاني مشغوله بالتصوير لحد آخر رمضان واتمني النجاح لكل زملائي في أعمالهم، وبالطبع سأشاهد اكبر كم من الاعمال حتى استفيد واهنىء الزملاء بمجهودهم الكبير خلال شهر رمضان ".

موعد عرض الحلقة 17 في مسلسل إمبراطورية ميم



وينتظر عشاق مسلسل إمبراطورية ميم معرفة ما سيحدث بعد أن فاز مروان بالانتخابات بالفعل بعد حصوله على 9 أصوات، مقابل صوت فقط لوالده مختار أبو المجد، حيث يجري عرض الحلقة السادسة عشر عبر قناة DMC الليلة في الساعة العاشرة و45 دقيقة، وتُعاد صباح غدًا في الساعة العاشرة و15 دقيقة، وعلى قناة DMC drama الساعة السادسة و5 دقائق مساءً.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة