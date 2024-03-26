نور النبوي ينشر صورة من انتخابات مسلسل إمبراطورية ميم: مش هدفي المكسب والخسارة

نشر الفنان نور النبوي، الذي يؤدي شخصية مروان في مسلسل إمبراطورية ميم، منشورًا عن الانتخابات التي جرت في منزل عائلة مختار أبو المجد ضمن أحداث الحلقة الخامسة عشر من المسلسل، قال فيها إن هدف مروان من الانتخابات ليس المكسب والخسارة، ولكن هناك هدف آخر غير ذلك.

وجاء في الصورة التي نشرها نور النبوي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، والتي تجمعه في مشهد مع شقيقيه في المسلسل مروان ومصطفى، حيث يقول لهما مروان أن هذه الليلة (ليلة الانتخابات) ستكون بداية مستقبل باهر لإمبراطورية ميم، فيرد عليه مصطفى بأنه سوف يخسر، لكن مروان يقول "أنا عايز أعلمك حاجة يا مصطفى.. مش دايمًا المهم المكسب والخسارة.. كل المهم إن أنت تعمل اللي عليك عشان تنجح وبس". فرد عليه بالقول إنه لم يرد أحد من قبل يخوض الانتخابات وهو يعرف أنه سوف يخسر. فرد مروان: ما هو إحنا ما بنعملش الانتخابات دي لإثبات موقف.. إحنا عايزين نقول لمختار إن إحنا لينا صوت ونقدر نعبر عنه".

امبراطورية ميم

موعد عرض الحلقة 16 في مسلسل إمبراطورية ميم

وينتظر عشاق مسلسل إمبراطورية ميم معرفة ما سيحدث بعد أن فاز مروان بالانتخابات بالفعل بعد حصوله على 9 أصوات، مقابل صوت فقط لوالده مختار أبو المجد، حيث يجري عرض الحلقة السادسة عشر عبر قناة DMC الليلة في الساعة العاشرة و45 دقيقة، وتُعاد صباح غدًا في الساعة العاشرة و15 دقيقة، وعلى قناة DMC drama الساعة السادسة و5 دقائق مساءً.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

وتُعرض الحلقة 16 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الليلة، ثم تُعاد غدًا على قناة DMC Drama.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة