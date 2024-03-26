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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل امبراطورية ميم لـ"خالد النبوي".. موعد عرض الحلقة 16

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

يبحث الجمهور على محركات البحث، عن موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل امبراطورية ميم للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا والفنان نور النبوي، والذي يذاع على قنوات dmc، ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض الحلقة 16من مسلسل امبراطورية ميم 

تعرض الحلقة الـ “16 ”من مسلسل امبراطورية ميم، بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أحداث الحلقة 15 من مسلسل امبراطورية ميم 

شهدت الحلقة 15 من مسلسل امبراطورية ميم، أحداث متصاعدة لعائلة “مختار أبو المجد” والذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي.

وركزت حلقة اليوم من مسلسل امبراطورية ميم  على انتخابات قيادة امبراطورية ميم، والتي يتنافس فيها مختار أبو المجد، ومروان أبو المجد ابنه “نور النبوي”

وحشد مروان أبو المجد، أصدقائه بالجامعة، لحضور قيادة منزل امبراطورية ميم، وشارك بالانتخابات أبناء مختار أبو المجد وشقيقته ووالدة زوجته سناء  وشقيق الزوجة محمود

وانتهت الحلقة بانتصار مروان أبو المجد في نتيجة انتخابات قيادة منزل امبراطورية ميم، والتي جاءت  الأصوات الانتخابية  بفوز مروان بـ"9" أصوات مقابل صوت واحد فقط لمختار أبو المجد.

ملخص أحداث الحلقة 15 من مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي

إمبراطورية ميم الحلقة 16 | ماذا يفعل خالد النبوي بعد فوز نجله في انتخابات المنزل؟

أبطال مسلسل امبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل امبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

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