إمبراطورية ميم الحلقة 16 | ماذا يفعل خالد النبوي بعد فوز نجله في انتخابات المنزل؟

تطورات كثيرة ستشهدها الحلقة 16 من أحداث مسلسل إمبراطوية ميم بطولة النجم خالد النبوي، الذي ينافس بقوة ضمن سباق دراما رمضان 2024، ويعرض حاليا حصريا على مجموعة قنوات dmc ومنصة WATCH IT الرقمية.

إمبراطورية ميم تفاصيل الحلقة 16

ينتظر متابعي مسلسل إمبراطورية ميم، عرض الحلقة السادسة عشر، مساء اليوم الثلاثاء، خاصة بعد فوز مروان - نور النبوي، في الانتخابات على والده مختار أبو المجد - خالد النبوي، بـ9 أصوات مقابل صوت واحد فقط لوالده مختار - خالد النبوي، ليصاب بدهشة كبيرة.

إمبراطورية ميم الحلقة 16 | ماذا يفعل خالد النبوي بعد فوز نجله في الانتخابات

مختار - خالد النبوي، لم يكن مقتنعا من الأساس بفكرة إجراء انتخابات داخل المنزل لقناعته أن ابناؤه لا يمكنهم اتخاذ القرارات الصحيحة التي تخص مستقبلهم، وما شابه ذلك.. فماذا يفعل خالد النبوي مع أبناؤه الستة في الإمبراطورية بعد فوز نجله في الانتخابات بالمنزل؟

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقة 16

حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي يوميًا على منصة واتش آت الرقمية في تمام الساعة 06:05 مساءً.

كما تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، للنجم خالد النبوي، يوميًا فى تمام الساعة 10:45 مساء على قناة dmc.

بينما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما في تمام الساعة 06:05 مساءً، وتعاد مرتين الساعة 12:00 ظهرًا، والثانية في تمام الساعة 3:30 صباحًا.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يتكون من 30 حلقة وهو مأخوذ عن القصة القصيرة التي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، وتم تقديمها في عمل سينمائي في السبعينيات بطولة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وقام بالمعالجة الدرامية للمسلسل وكتابة السيناريو والحوار الكاتب والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك، وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، يناقش الكثير من القضايا الأسرية والإنسانية، أبرزها علاقة الآباء بالأبناء فى مختلف أعمارهم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، نشوى مصطفى، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة: نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ويارا عزمي، ونورهان منصور، والأطفال: آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، وريمون توفيق، والمسلسل من إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما ستوديوز.