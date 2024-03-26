مسلسل إمبراطورية ميم لـ " خالد النبوي " الحلقة 16.. إلهام صفي الدين تحاول الصلح مع خالد النبوي

انطلقت مساء اليوم الحلقة “16” من مسلسل إمبراطورية ميم ، للفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا، والفنان نور النبوي والفنانة الهام صفي الدين، على قناة dmc دراما، ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني،والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة 16

شهدت الحلقة 16 من مسلسل امبراطورية ميم إعلان نتيجة انتخابات قيادة منزل امبراطورية ميم، والتي يتنافس عليها مروان “نور النبوي” ومختار أبو المجد “خالد النبوي”، والتي فاز بها الابن الاكبر مروان.

وحاولت ابنة مختار أبو المجد "مايا" الصلح مع والدها،بعد مشادة سابقة معه بسبب اعتدائها على محل مي “حلا شيحا” مع أصدقائها، وتسببت تلك المشادة في عقاب من جانب والدها، ومنعها من المصروف لمدة شهر.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.





قصة مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.





مسلسل امبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقة 16



تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.



فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.