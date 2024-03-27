نوادر تراث الطرب بمعهد الموسيقى.. وتترات رمضان على المسرح الكبير بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي في التاسعة والنصف مساء الجمعة 29 مارس على مسرح معهد الموسيقى العربية، وذلك استمرارًا لخطط الثقافة المصرية الهادفة إلى الارتقاء بالوجدان.

برنامج حفل فرقة الموسيقى العربية

يتضمن البرنامج مجموعة من نوادر مؤلفات الموسيقى العربية التي وضعها كبار الملحنين منها موشح "كللي ياسحب" من التراث القديم، بولكا شحاتة لـ شحاتة سعادة، الورد جميل لـ زكريا أحمد، تم البدر بدرى - زى نور الشمس لـ عبدالعظيم محمد، الفين صلاة على النبى - بشاير لـ عبد العظيم عبد الحق، ان كنت ناسي - حيرت قلبى لـ رياض السنباطي، وحدي قاعدة فى البيت لـ بليغ حمدي، وله يا وله لـ محمود الشريف ، والله بعودة يا رمضان - من نورك يارب اهدينى لـ جمال سلامة، ساكن قصادي، دور احب اشوفك كل يوم لـ محمد عبد الوهاب، ابعد عن الحب لـ منير مراد.

أداء كلا من المطربين: أنغام مصطفى، أحمد الوزيري، حنان عصام، أحمد محسن، محي صلاح، نهى حافظ، محمد شوقي، حنان الخولي وعازفة القانون عفاف شكرى.

فرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

نويرة تغنى تترات دراما رمضان على المسرح الكبير

من جهة أخرى، ضمن الفعاليات المميزة لوزارة الثقافة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أمسية بعنوان تترات دراما رمضان لفرقة عبدالحليم نويرة، للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في التاسعة والنصف مساء غدًا الخميس 28 مارس على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر تترات الأعمال الدرامية التي عرضت خلال الشهر المعظم وارتبطت بذكريات عدة أجيال منها المال والبنون (المقدمة والنهاية)، إمام الدعاة، الوالدة باشا، ليالي الحلمية، هوانم جاردن ستي، العائلة، مشاعر، قضية رأي عام، هو وهي، مرحب مرحب ياهلال، لن أعيش في جلباب أبي، الرجل الأخر وغيرها.. أداء أميرة أحمد، سمية وجدي، كنزي، حنان عصام، محمد حسن، وليد حيدر، مؤمن خليل، محمد متولي.

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بقيادة المايسترو عبدالحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة، وخلال مشوارها الفنى أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية.