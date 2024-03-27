الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

نوادر تراث الطرب بمعهد الموسيقى.. وتترات رمضان على المسرح الكبير بالأوبرا

المايسترو فاروق البابلي
المايسترو فاروق البابلي

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي في التاسعة والنصف مساء الجمعة 29 مارس على مسرح معهد الموسيقى العربية، وذلك استمرارًا لخطط الثقافة المصرية الهادفة إلى الارتقاء بالوجدان.

برنامج حفل فرقة الموسيقى العربية 

يتضمن البرنامج مجموعة من نوادر مؤلفات الموسيقى العربية التي وضعها كبار الملحنين منها موشح "كللي ياسحب" من التراث القديم، بولكا شحاتة  لـ شحاتة سعادة، الورد جميل لـ زكريا أحمد، تم البدر بدرى - زى نور الشمس لـ عبدالعظيم محمد، الفين صلاة على النبى - بشاير لـ عبد العظيم عبد الحق، ان كنت ناسي - حيرت قلبى لـ رياض السنباطي، وحدي قاعدة فى البيت  لـ بليغ حمدي، وله يا وله  لـ محمود الشريف  ، والله بعودة يا رمضان - من نورك يارب اهدينى لـ جمال سلامة، ساكن قصادي، دور احب اشوفك كل يوم  لـ محمد عبد الوهاب،  ابعد عن الحب لـ منير مراد. 

أداء كلا من المطربين: أنغام مصطفى، أحمد الوزيري، حنان عصام، أحمد محسن، محي صلاح، نهى حافظ، محمد شوقي، حنان الخولي وعازفة القانون عفاف شكرى.

فرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

نويرة تغنى تترات دراما رمضان على المسرح الكبير

من جهة أخرى، ضمن الفعاليات المميزة لوزارة الثقافة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أمسية بعنوان تترات دراما رمضان لفرقة عبدالحليم نويرة، للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في التاسعة والنصف مساء غدًا الخميس 28 مارس على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر تترات الأعمال الدرامية التي عرضت خلال الشهر المعظم وارتبطت بذكريات عدة أجيال منها المال والبنون (المقدمة والنهاية)، إمام الدعاة، الوالدة باشا، ليالي الحلمية، هوانم جاردن ستي، العائلة، مشاعر،  قضية رأي عام، هو وهي، مرحب مرحب ياهلال، لن أعيش في جلباب أبي، الرجل الأخر وغيرها.. أداء أميرة أحمد، سمية وجدي،  كنزي، حنان عصام، محمد حسن، وليد حيدر، مؤمن خليل، محمد متولي.

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بقيادة المايسترو عبدالحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة، وخلال مشوارها الفنى أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية.

نويرة تغنى تترات دراما رمضان علي المسرح الكبير فرقة الموسيقي العربية للتراث برنامج حفل فرقة الموسيقى العربية دار الأوبرا المصرية حفل فرقة الموسيقى العربية

مواد متعلقة

ياسين التهامى: الإنشاد الدينى يشهد تطورًا غير مسبوق.. وسعيد بتدشين ليالى المديح بالأوبرا

منى زاهر عن إمبراطورية ميم لـ الدستور: خالد النبوى يشجعنى.. وأنا فعلًا فاشونيستا فى نفسى

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16| تعرف على قرارات نور النبوي فور فوزه بإدارة شئون المنزل

إمبراطورية ميم الحلقة 16 | ماذا يفعل خالد النبوي بعد فوز نجله في انتخابات المنزل؟

نور لـ الدستور: جودر ملحمة درامية أسطورية.. و"شواهى" استفزتنى

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 15

إمبراطورية ميم الحلقة 15| نشوى مصطفى تتخوف من خالد النبوى لهذا السبب

إمبراطورية ميم الحلقة 15.. نور النبوى باكيا فى مشهد مؤثر مع مايان السيد (فيديو)

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة

تفاصيل مقتل فتاة وإصابة والدتها وشقيقها على يد عمها بقنا

انهيار للعلاقات ودفاع عن حماس وطريق مسدود للهدنة.. كواليس الخلاف الأمريكى الإسرائيلى

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الاختراق اليهودى للكنيسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة