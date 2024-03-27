الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ياسين التهامي: الإنشاد الديني يشهد تطورا غير مسبوق.. وسعيد بتدشين ليالى المديح بالأوبرا

الشيخ ياسين التهامي
الشيخ ياسين التهامي

أبدى عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامى، سعادته للمشاركة فى ليالى الأوبرا الرمضانية، وإقامة ليلة روحانية مساء غدا الخميس، برفقة فرقته على المسرح المكشوف ، ويقدم مجموعة من الابتهالات والتواشيح والأناشيد الدينية التي تدعم القيم السامية إلى جانب مجموعة من المدائح النبوية والأشعار الصوفية التي تحث على مكارم الأخلاق.

التهامي: الإنشاد الدينى له مريديه ويشهد تطورا غير مسبوق

وأكد ياسين التهامي أن الانشاد الدينى فى الفترة الاخيرة اصبح له مريديه وعشاقه كما انه يشهد تطويرًا غير مسبوق يتمثل فى القاء الضوء على مجموعات نادرة من الاعمال والقصائد الصوفية التراثية.

المسرح المكشوف يرفع لافتة "كامل العدد" فى أمسية التهامي.. غدا

 فى سياق متصل تبدأ الأمسية الرمضانية للشيخ ياسين التهامي، غدا الخميس، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ويرفع المسرح المكشوف لافتة "كامل العدد" كعادة الليالي الروحانية التى يقيمها الشيخ ياسين التهامي، وجمهوره الغفير الذي ياتى إليه من مختلف المحافظات، خاصة وان نفدت تذاكره بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز، إذ طرحت إدارة الأوبرا المصرية، التذاكر الخاصة بالحفل وجاءت بفئة واحدة قيمتها 160 جنيهات.

ليلة رمضانية لعميد المنشدين علي المكشوف بالأوبرا

ومن المقرر أن يقدم الشيخ ياسين التهامي، خلال الأمسية برنامج مميز يتضمن مجموعة من أبرز إبداعاته والتى تضم العديد من الابتهالات والتواشيح والأناشيد الدينية التي تدعم القيم السامية إلى جانب مجموعة من المدائح النبوية والأشعار الصوفية التي تحث على مكارم الأخلاق، حيث يعمل عميد المنشدين على خلق حالة من السمو الوجداني لترتقي المشاعر إلى عنان السماء، خلال إنشاده أبيات الأشعار الصوفية والتراثية وقصائد المديح النبوي والابتهالات، والتى دائما ما يتفاعل معها الحضور، ونجح من خلالها الشيخ ياسين التهامي، فى تحقيق انتشارًا واسعا وقاعدة جماهيرية كبيرة.

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