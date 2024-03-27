مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم أستاذة المونتاج منى الصبان

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، تكريم الدكتورة منى الصبان، أستاذة المونتاج بالمعهد العالي للسينما، في حفل افتتاح الدورة الثامنة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل، تقديرا لما قدمته من إسهامات عديدة فى عالم الفن السابع.

وأكدت إدارة المهرجان حرصها الدائم على الاحتفاء بالمبدعات خلف الكاميرا من السينمائيات اللاتى كان لهن بصمات كثيرة فى عالم السينما وساهمن في الإرتقاء بالثقافة السينمائية وتعليم فنون السينما للأجيال الجديدة، موضحة أن الدكتورة منى الصبان صاحبة أيادي بيضاء على أجيال عديدة من السينمائيين، سواء من خلال عملها كأستاذة للمونتاج بالمعهد العالي للسينما، أو من خلال تأسيسها وإدارتها للمدرسة العربية للسينما والتليفزيون عن بعد وهي أول مدرسة عربية متخصصة في تدريس السينما على شبكة الإنترنت.

تكريم مني الصبان

وتمتلك الدكتورة منى الصبان تاريخًا حافلاً في مجال التدريس، حيث أشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في معهد السينما، وقامت بالتدريس في لبنان وسوريا وتونس والأردن والسودان والكويت وسلطنة عمان، كما صدر لها العديد من المؤلفات من بينها كتاب "أنا والمونتاج" بسلسلة الفن السابع ضمن إصدارات مؤسسة السينما السورية، و"فن المونتاج في الدراما التليفزيونية وعالم الفيلم الإلكتروني"، و"المونتاج الخلاق.. دراسة في تاريخ الخلق المونتاجي" و"دور المونتاج في خلق مواد الفيلم السينمائي على الإسطوانة DVD" و"فن المونتاج في الدراما التليفزيونية"، فضلا عن كونها مؤسسة ومديرة دبلوم السينما والتليفزيون بالجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، وحاصلة على جائزة الدولة للتفوق سنة 2021.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم أيضًا في دورته الثامنة، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، ويعقد دورته المقبلة برعاية وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ووزارة السياحة، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما.