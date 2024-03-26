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فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16.. مربوحة تستعين بابنة عمتها لمساعدتها في الدوار

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8

زادت عمليات البحث عن مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 16، وتشهد الحلقة مغامرة جديدة من مغامرات النجم احمد مكي وابطال مسلسل الكبير اوي الموسم الثامن. 

ودخل مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 16 قائمة الأكثر بحثا في مصر والعالم العربي عقب عرض حلقاته عبر شاشة قنوات ON خلال شهر رمضان. 

ونقدم لكم أبرز أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 16. 

 

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16

طلبت مربوحة من الكبير خلال أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل الكبير أوى 8 أن تبحث عن أى مساعدة لها فى الدوار، لأنها لن تستطيع أن تقف على رجليها، وأبلغته أن ابنة عمها سوف تأتى لمساعدتها فى الأعمال المنزلية بالدوار .

وتأتى فروحة ابنة عمة مربوحة والتي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا سامى، إلى الدوار للجلوس معها كما تطلب من الكبير أن يوافق على جلوس والدها ووالدتها معهم وأشقائها ليصدم الكبير أن العدد فى زيادة لتهدئة مربوحة و أنهم سوف يساعدوها فى المنزل.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16| تعرض مربوحة لكسر في القدم

مسلسل الكبير أوي 8.. ملخص أحداث الحلقة 16

موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8

تبث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يوميا خلال شهر رمضان، مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة.

موعد إعادة مسلسل الكبير اوي 8

وتأتى  حلقة الإعادة في تمام الساعة الـ3 فجرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، غد الاثنين ، لمن فاتته مشاهدتها

 

ابطال مسلسل الكبير اوي 8 

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي 8  عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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