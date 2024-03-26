مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16| تعرض مربوحة لكسر في القدم

شهدت أحداث الحلقة 16 مسلسل الكبير أوي 8 أحداث متنوعة وكوميدية محببة للكبار والصغار.

وبحث الجمهور عن أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 16.

وشهدت احداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 16 اتفاق الكبير مع أبنائه العترة وجوني على التفوق في دراستهم مقابل ذهابهم المصيف.

أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16

وتتعرض مربوحة، خلال احداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 16 لكسر في القدم أثناء قيامها بأعمال المنزل حيث تنزلق قدمها وتتعرض للكسر فيص حبها الكبير إلى دكتور ربيع لفحصها وبالفعل يفحصهل دكتور ربيع ويؤكد انها بالفعل تعرضت لكسر في الرجل اليمنى ولكن يؤكد لهم أن الجبس الطبي غير موجود في العيادة فيستدعي دكتور ربيع معاونه لطفي ليحضر جبس واسمنت لاستخدامه في تجبيس مربوحة.

كما شهدت الحلقة 16 مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن قيام جوني والعترة بالاستعداد للذهاب للمصيف ولكن جوني يكشف للعترة رسوبه في الامتحانات ويتفق معه على إلا يخبر والده بذلك حتى لا يحرمه من المصيف ولكن جوني الصغير يخبره انه سيفعل ذلك ولكن بشروط.

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 16 بشكل حصري على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث يعرض بشكل حصري على

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قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي في إطار كوميدي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8



يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء 8 من نجوم الكوميديا وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.