الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16| تعرض مربوحة لكسر في القدم

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8

شهدت أحداث الحلقة 16 مسلسل الكبير أوي 8 أحداث متنوعة وكوميدية محببة للكبار والصغار. 

وبحث الجمهور عن أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 16.

وشهدت احداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 16 اتفاق الكبير مع أبنائه العترة وجوني على التفوق في دراستهم مقابل ذهابهم المصيف. 

 

أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16 

وتتعرض مربوحة، خلال احداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 16 لكسر في القدم أثناء قيامها بأعمال المنزل حيث تنزلق قدمها وتتعرض للكسر فيص حبها الكبير إلى دكتور ربيع لفحصها وبالفعل يفحصهل دكتور ربيع ويؤكد انها بالفعل تعرضت لكسر في الرجل اليمنى ولكن يؤكد لهم أن الجبس الطبي غير موجود في العيادة فيستدعي دكتور ربيع معاونه لطفي ليحضر جبس واسمنت لاستخدامه في تجبيس مربوحة. 

كما شهدت الحلقة 16 مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن قيام جوني والعترة بالاستعداد للذهاب للمصيف ولكن جوني يكشف للعترة رسوبه في الامتحانات ويتفق معه على إلا يخبر والده بذلك حتى لا يحرمه من المصيف ولكن جوني الصغير يخبره انه سيفعل ذلك ولكن بشروط. 

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 16 بشكل حصري على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث يعرض بشكل حصري على 

قناة ON العامة 

قناة ON drama 

منصة watch it 

 

اقرأ ايضا

مسلسل الكبير اوي 8 ملخص الحلقة 15.. "الكبير" يُرفع السلاح مهددًا الجميع

 

 

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي في إطار كوميدي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

مسلسل الكبير أوي 8.. ملخص أحداث الحلقة 16

مسلسل الكبير اوي 8 ملخص الحلقة 15.. "الكبير" يُرفع السلاح مهددًا الجميع

أبطال مسلسل الكبير أوي 8 


يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء 8 من نجوم الكوميديا وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة السادسة عشر من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة السادسة عشر الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 16 الحلقة الخامسة عشر من الكبير اوي الحلقة 16 من الكبير اوي الجزء 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسل الكبير اوي 8 ملخص الحلقة 15.. "الكبير" يُرفع السلاح مهددًا الجميع

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 15

اليوم.. انطلاق عرض 5 مسلسلات درامية جديدة ضمن السباق الرمضاني تعرف عليها

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 15|الكبير يقع ضحية مقلب برنامج جوني

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 15.. الجنية لوجي تحتفل بزفافها على الكبير

مسلسل بقينا اتنين .. طرح التتر بصوت جنات "حبنا وحكاياته"

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 15.. العفريتة لوجي تختار الكبير عريسًا لها

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 15.. العفريتة لوجي تقيم مسابقة لاختيار عريس لها

الأكثر قراءة

عاجل| الغرف التجارية تستجيب للمبادرة الحكومية: تخفيضات على السلع الغذائية والاستراتيجية تصل لـ30%

عاجل.. لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

مدحت شلبي يكشف عن عيب مرتضى منصور الوحيد (فيديو)

جيش الاحتلال يعلن اغتيال القيادى بـ"حماس" مروان عيسى

أكرم توفيق يعوض إمام عاشور في تشكيل مصر ضد كرواتيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"