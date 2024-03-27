موعد إعادة مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 16

يتابع الجمهور المصري وبشغف حلقات مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، وتصدر مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن مواعيد إعادة الحلقة 16

وزاد البحث خلال الساعات الماضية عن مواعيد عرض واعادة الحلقة 16 مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن.

و نستعرض لجمهور ومحبي مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن مواعيد اعادة الحلقة 16 والتي حققت نجاحا بين الجمهور.

يعاد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 16 عبر شبكة قنوات. ON على النحو التالي

يعاد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 16 على شاشة ON العامة بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعاد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 16 على شاشة ON drama للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.



مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 16

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن أحداث كوميدية مختلفة فبعد ان قرر الكبير مكافأة أولاده العترة وجوني في حال تفوقهم الدراسي بالذهاب الي المصيف اصيبت مربوحة بكسر في قدمها ولجأ الكبير لدكتور ربيع للكشف عليها وقام الاخير بوضع رجل مربوحة في الجبس حيث استخدم اسمنت وحبس وهما أحد مواد البناء.

وعقب عودة مربوحة والكبير الي الدوار تطلب مربوحة من الكبير البحث عن أي شخص لمساعدتها فى الأعمال المنزلية لعدم قدرتها على الوقوف.

ورغم معارضة الكبير في البداية للموضوع لكنه يوافق في النهاية على استعانة مربوحة بابنه عمتها لمساعدتها فى أعمال المنزل.



مسلسل الكبير اوي 8 مواعيد عرض الحلقة 17

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 17 عقب أذان المغرب بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة ON وON drama ومنصة watch it.

يعاد الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 17 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 17 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة السابعة عشر

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة السابعة عشر مساء اليوم الأربعاء وبشكل حصري على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث يعرض عبر شاشة

قناة ON العامة

قناة ON drama

َمنصة watch it

قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن حول عدد من الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي 8 عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.