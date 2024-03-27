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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 16

الكبير اوي 8
الكبير اوي 8

موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 16.. شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل الكبير اوي 8 مغامرات ومواقف كوميدية ساخرة من نجوم المسلسل بعد إنهاء الاحتفال بعيد الهالوين للمرة الأولى في قرية المزاريطة وظهور عفريتة شيماء سيف المسماة لوجى.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن مواعيد اعادة الحلقة 16

كما يستعد للمشاهدين في ربوع مصر في لمتابعة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 16، وذلك في موعد إعادة الحلقة 16 على شاشات التلفزيون والمنصات لمتابعة رحلة جونى والعترة ومربوحة، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا اليوم الأربعاء.

مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن تفاصيل احداث الحلقة 16

كما شهدت الحلقة 16 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن، مغامرات ومواقف كوميدية ساخرة من نجوم المسلسل، وبدأت أحداث الحلقة 16 بطلب من العترة وجونى من الكبير اوي عمدة المزاريطة السفر إلى مدينة دهب فى حال نجاحهما نهاية العام الدراسي.

الكبير اوي الجزء الثامن 

وأيضا،شهدت أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 16 أحداث درامية مثيرة بعد إنتهاء الحفلة التنكرية ومراسم الاحتفال بعيد الهالوين بدوار عمدة المزاريطة، وعودة الحياة الطبيعية إلى الدوار بعد إنتهاء مقلب جونى وهجرس وظهور لوجى.

مسلسل الكبير اوي 8 مواعيد عرض الحلقة 17

الكبير اوي 8 

كذلك، يتشوق ملايين المشاهدين حول الشاشات لمتابعة مسلسل الكبير اوي 8 لمشاهدة أحداث الحلقة 17، وذلك عبر شاشات التلفزيون والمنصات، عقب أذان المغرب وتناول وجبة الإفطار اليوم السابع عشر من رمضان، في الساعة 6،5 مساء اليوم وقت تجمع أفراد الأسرة كبارا وصغارها.

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة السابعة عشر

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 16.. مربوحة تستعين بابنة عمتها لمساعدتها في الدوار

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مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 15.. العفريتة لوجي تختار الكبير عريسًا لها

إضافة إلى ذلك، ينتظر الملايين في مصر والوطن العربي متابعة مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة السابعة عشر، وذلك عبر قناة "on" الفضائية التى تبث الخلقة 17 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في تمام الساعة 6:05 مساء، وأيضا على قناة On دراما ومنصة watchit  لتوفير فرص المشاهدة طوال اليوم.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

فى السياق، تدور قصة مسلسل الكبير اوي 8 حول عمدة المزاريطة الكبير اوي ومساعدته لأبناء قريته وأصدقائه في أية عقبات، وظهور أعراض الحمل على مربوحة وقيام حزلقوم وفرقته بمساعدة هجرس وجونى ودكتور ربيع بسرقة البنك، والاحتفال بعيد الهالوين للمرة الأولى.

أبطال مسلسل الكبير اوي 8

فى النهاية، يشهد مسلسل الكبير اوي 8 مشاركة نجوم الفن منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد في دور مربوحة، ومصطفى غريب، وأمينة خليل ضيف الشرف، ومن إخراج أحمد الجندى.

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