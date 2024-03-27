بعد نجاحه فى "مسار إجباري".. انتعاشة سينمائية تنتظر الفنان عصام عمر

يعيش النجم عصام عمر انتعاشة فنية هذا العام ، فبعد النجاح الذي حققه في مسلسل مسار إجباري الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024، يجهز نفسه للسينما.

أعرب عصام في تصريحات خاصة للدستور عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل مسار إجباري على المستويين النقدي والجماهيري.

وأكد أن ردود الأفعال على الحلقة الأخيرة من العمل فاقت التوقعات، مشيرا إلي أنه سيتفرغ خلال الفترة المقبلة للسينما،فقد انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لم تستقر الشركة المنتجة على موعد طرحه حتى الآن وهو عمل إنساني لقصة شاب وكلب بلدي يمتلكه يتورطا في مشكلة بدون قصد وهذا الأمر يتوقف عليه حياة الكلب والشاب.

أما الفيلم الآخر، فقال عصام عمر إنه سيشارك في بطولة فرقة الموت للنجم أحمد عز فى أول تعاون بينهما، ومن المقرر عرض العمل في موسم عيد الأضحى، وكشف عن شخصيته في الفيلم بتجسيد شخصية ضابط شرطة عائد من الخارج وهو ابن خالة احمد عز، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور وقت عرضه.

مسلسل مسار إجباري

وشارك عصام عمر في النصف الأول من موسم شهر رمضان 2024 في بطولة مسلسل “مسار إجباري”.

مسار إجباري دار حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفان سرًا خطيرًا، وهو أنهما أخوان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم يقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

وجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

أبطال مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، والعديد من الفنانين بينهم صابرين وبسمة وجوري بكر، والفنان رشدي الشامي ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإخراج نادين خان.