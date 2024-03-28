الخميس 28 مارس 2024
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فن

مسلسل "الكبير أوى" الجزء 8 ملخص الحلقة 17|هل يخون الكبير مربوحة؟

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

زادت عمليات البحث عن مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 17 خلال الساعات القليلة الماضية. 

ودخل مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 17 قائمة الأعلى بحثا في مصر والوطن العربي لما يقدمه العمل من جرعة كوميدية مكثفة للجمهور المصري والعربي. 

ويبحث الكثيرون عن ملخص الحلقة 17 مسلسل الكبير أوي الجزء 8. 

ونستعرض لكم خلال هذه السطور تفاصيل و ملخص أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 17. 

الكبير أوي الحلقة 1.. أحمد مكي يخون مربوحة وجوني يتدخل - فن - الوطن
مسلسل الكبير أوي 8 

ملخص الحلقة 17 مسلسل الكبير أوي 8 

شهدت الحلقة 17 مسلسل الكبير أوي الجزء 8 للنجم أحمد مكي أحداث مثيرة دراميا وكوميديا وبدأت مربوحة خلال الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8، الشك في زوجها «الكبير» بعد تحذيرات ابنة عمتها فروحة لها.

وخلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8 حذرت فروحة ابنة عمة مربوحة من خيانة الكبير لها بعد معرفة عدم إنجابهما حتى الآن، وحكت قصة صديقة لها كان زوجها يضع لها في الموز دواء لمنع الحمل وتبدأ مربوحة تشك بعد دخول الكبير عليها بموز وأصراره على ان تأكله مربوحة. 

مسلسل الكبير أوى الحلقة 17.. فروحة تقنع مربوحة بالحمل حتى لا يخونها الكبير - اليوم السابع
مسلسل الكبير أوي 8 

وأقنعت فروحة العترة بتغيير نتيجته لناجح حيث حاول العترة خلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8 تغيير نتيجته رغبة منه في السفر إلى المصيف كما وعده والده الكبير حيث أخبره شقيقه جوني أنه رسب.

وبدأ العترة يخطط لسرقة لاب توب المدرس محاولة منه لتغيير نتيجة الامتحان من راسب إلى ناجح ليظهر العترة وهو ملثم ويسرق لاب توب المدرس. 
فيما عاد جوني في الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 8 بعد غيابه عقب مقلب حفل الهالوين إلى دوار الكبير ليجد عائلة مربوحة منتشرة في الدوار.

ويدخل جوني الدوار ليجد قدم مربوحة مكسورة وتخبره أن فروحة ابنة عمتها جاءت لمساعدتها وتحاول إقناعه بزواجها لأن الحب يأتي بعد الزواجويرفض جوني بشدة ليفاجأ بفروحة في غرفته تعرض عليه تنظيفها بعد وجود أشقائها بداخلها وتحاول لفت نظر جوني لها.

وفي مشهد آخر يجمع فروحة ومربوحة في حديقة الدوار تخبرها أنها تريد الزواج من جوني وتعيش معها في الدوار، وتؤيد مربوحة الفكرة
وفي الحلقة السابقة الحلقة 16 من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 سقطت مربوحة من سلم الدوار لتنكسر قدمها ويعالجها دكتور ربيع بـ«أسلوب الطب الحديث» وهو الأسمنت بدل الجبس، وتضطر مربوحة أن تلجأ لابنة عمتها فروحة لمساعدتها في المنزل.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 18

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 18 بشكل حصري غدا عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب آذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*الاعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

مسلسل الكبير أوي 8 

الكبير أوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة الحلقة 18 


يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الثامنة عشر على قنوات المتحدة في رمضان، حيث يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 9عبر قنوات:

ON
ON. drama
منصة watch it


قصة مسلسل الكبير أوي 8
 

تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8


يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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