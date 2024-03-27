الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 17.. فروحة تبدأ خطة إيقاع جوني بحبها

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

شهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكبير الجزء الثامن دراما كوميدية متنوعة فعقب استعانة مربوحة بابن خالتها فروحة لمساعدتها فى المنزل على أثر كسر قدمها وتجبيسها. 

أتت فروحة الي دوار الكبير بصحبة اسرتها كاملة وهو ما آثار الفوضى في دوار الكبير 

أبرز أحداث الحلقة 17 مسلسل الكبير اوي الجزء 8 

وشهدت الحلقة 17 من مسلسل الكبير آوي الجزء 8 أيضا عودة جوني إلى الدوار عقب مقلبه في الكبير في عيد الهالوجين.
ويعود جوني إلى الدوار ويصاب بالصدمة بعد وجود فروحه وأسرتها وأخواتها اللذين قلبوا الدوار رأسا على عقب من الجري واللعب
حيث بدأت فروحه في التعامل معه موضحة إعجابها به وصرحت لـ"مربوحة" بنت خالها أنها تحب جوني وتريد الزواج منه كما أنها تحب أن تظل في الدوار.


على الجانب الآخر تحدث جوني مع مروحة عن رغبته في إقامة مشروع جديد ويريد منها أن تقنع الكبير كما أقنعت فروحه العطرة أن يسرق لاب توب المدرسة من أجل تعديل نتيجته في الامتحان وبالفعل قام العطرة بتهديد المدرس للحصول على اللاب توب لتغيير نتيجته من راسي لناجح حتى يستطيع الذهاب للمصيف مع عائلته.


وبدأت الحلقة 17 من مسلسل الكبير آوي الجزء 8 بإقناع فروحه ل مروحة بالحمل في ولد من أجل الكبير وحتى لا يخونها مع أحد ولكن مروحة تقنعها أن الكبير يحبها وأنها لا تثق في كلامها أبدا، لكن فروحه تبلغها أن الرحالة كلهم واحد...

مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن 

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 17 عقب أذان المغرب بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة ON وON drama ومنصة watch it.

يعاد الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 17 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17| أقارب مربوحة يفسدون الدوار

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 17.. فوضى داخل دوار الكبير بسبب مربوحة

 أبطال الكبير أوي الجزء 8 

يشهد مسلسل الكبير أوي 8  لـ أحمد مكي الحلقة 17، مشاركة عدد كبير من النجوم منهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وأيضًا حاتم صلاح ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وأكرم حسني وصفاء الطوخي ومن إخراج أحمد الجندي.

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