لماذا لم يذاع برنامج "مبروك عطية" مع مشاهير الفن وعلاقة عمر كمال بالقصة؟

سئل الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، عن اختياره بين الشهرة والمال، قائلا: "لعن الله الشهرة في كل كتاب".

وأضاف خلال حوار ببرنامج "ع المسرح"، المذاع على قناة "الحياه": "الشهرة وباء يكفي أنها تقيد الإنسان وميعرفش يمشي، ده غير الـ3000 شخص اللي بيبقوا عايزين يتصوروا".

وحول السبب لوقف إذاعة برنامج له تم تصويره مع مشاهير الفن، أكد مبروك عطية أنه لا يعرف السبب ولكنه كان يعد البرنامج مع مشاهير الفن دون التطرق إلى الفن نهائيا، لافتا إلى أن حلقة عمر كمال كان يقرأ فيها الأخير القرآن بصوته.

وتابع: "الميديا دي بشبها بالهبلة اللي مسكوها طبلة، وللأسف سيئاتها أكتر من حسناتها، لأن كل واحد ماسك الموبايل يقدر يكتب اللي هو عايزه".

وواصل: "كان ممكن برنامجي يعمل جدل مع المشاهير لو طلعت على المسرح معاهم ورقصت، إنما كانت الحلقات هادئة وجميلة ولم تغضب الله في شىء".

