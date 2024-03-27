بدون سابق إنذار.. رحلة مليئة بالتشويق والإثارة فى رمضان 2024

مسلسل بدون سابق إنذار أحد مسلسلات رمضان 2024 الذي يُقدم قصة إنسانية مؤثرة تدور حول "ماجد" و"ليلى" زوجين ينتظران مولودهما الأول، وتنقلب حياتهما رأسًا على عقب بعد اكتشاف إصابة طفلهما بمرض السرطان، ليواجه الزوجان صراعًا صعبًا ضد الزمن لإنقاذ حياة طفلهما، ويقدم المسلسل رحلة مليئة بالمشاعر المتضاربة بين الأمل والخوف والحب والألم.

يُشارك في بطولة المسلسل:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

أحمد خالد صالح

نهال عنبر

جهاد حسام الدين

بسمة

تفاصيل الحلقة الأولى

تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار بمشاعر الفرحة والبهجة التي تغمر قلوب "ماجد" و"ليلى" مع اقتراب موعد ولادة طفلهما الأول.

تُبنى أحلامهما على بناء أسرة سعيدة، لكن سرعان ما تتحول فرحتهما إلى كابوس بعد اكتشاف إصابة طفلهما "يوسف" بسرطان الدم.

يُصدم "ماجد" و"ليلى" بهذا الخبر المفجع، ويُواجهان صراعًا داخليًا بين مشاعر الحزن والخوف والأمل والقلق.

ويُقرر الزوجان خوض معركة قوية ضد الزمن لإنقاذ حياة "يوسف"، ويُواجهان تحديات صعبة في رحلة علاجه.

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شخصيات العمل

آسر ياسين: بدور "ماجد"، زوج "ليلى" وأب "يوسف" الذي يواجه تحديًا هائلًا لإنقاذ ابنه.

بدور "ماجد"، زوج "ليلى" وأب "يوسف" الذي يواجه تحديًا هائلًا لإنقاذ ابنه. عائشة بن أحمد: بدور "ليلى"، زوجة "ماجد" وأم "يوسف" التي تواجه صراعًا داخليًا بين مشاعر الأمومة والأمل والخوف.

بدور "ليلى"، زوجة "ماجد" وأم "يوسف" التي تواجه صراعًا داخليًا بين مشاعر الأمومة والأمل والخوف. أحمد خالد صالح: بدور "طارق"، أخو "ماجد" الذي يدعمه في محنته.

بدور "طارق"، أخو "ماجد" الذي يدعمه في محنته. نهال عنبر: بدور "والدة ماجد"، التي تقدم الدعم النفسي لابنها وزوجته.

بدور "والدة ماجد"، التي تقدم الدعم النفسي لابنها وزوجته. جهاد حسام الدين: بدور "طبيب يوسف"، الذي يواجه صعوبة في إبلاغ "ماجد" و"ليلى" بحالة ابنهما.

بدور "طبيب يوسف"، الذي يواجه صعوبة في إبلاغ "ماجد" و"ليلى" بحالة ابنهما. بسمة: بدور "ضيفة شرف".

مواعيد عرض بدون سابق إنذار

يعرض المسلسل على قناة DMC الساعة 6:15 مساءً، مع إعادة في الساعة 5 صباحًا و12 ظهرًا.