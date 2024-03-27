الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بدون سابق إنذار.. رحلة مليئة بالتشويق والإثارة فى رمضان 2024

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

مسلسل  بدون سابق إنذار أحد مسلسلات رمضان 2024 الذي يُقدم قصة إنسانية مؤثرة تدور حول "ماجد" و"ليلى" زوجين ينتظران مولودهما الأول، وتنقلب حياتهما رأسًا على عقب بعد اكتشاف إصابة طفلهما بمرض السرطان، ليواجه الزوجان صراعًا صعبًا ضد الزمن لإنقاذ حياة طفلهما، ويقدم المسلسل رحلة مليئة بالمشاعر المتضاربة بين الأمل والخوف والحب والألم.

يُشارك في بطولة المسلسل:

  • آسر ياسين
  • عائشة بن أحمد
  • أحمد خالد صالح
  • نهال عنبر
  • جهاد حسام الدين
  • بسمة

تفاصيل الحلقة الأولى

تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار بمشاعر الفرحة والبهجة التي تغمر قلوب "ماجد" و"ليلى" مع اقتراب موعد ولادة طفلهما الأول.

تُبنى أحلامهما على بناء أسرة سعيدة، لكن سرعان ما تتحول فرحتهما إلى كابوس بعد اكتشاف إصابة طفلهما "يوسف" بسرطان الدم.

يُصدم "ماجد" و"ليلى" بهذا الخبر المفجع، ويُواجهان صراعًا داخليًا بين مشاعر الحزن والخوف والأمل والقلق.

ويُقرر الزوجان خوض معركة قوية ضد الزمن لإنقاذ حياة "يوسف"، ويُواجهان تحديات صعبة في رحلة علاجه.

إقرا أيضًا:
تتر مسلسل “بدون سابق إنذار”.. طرح أغنية "ملناش غير بعضنا" لأحمد سعد (فيديو)

شخصيات العمل

  • آسر ياسين: بدور "ماجد"، زوج "ليلى" وأب "يوسف" الذي يواجه تحديًا هائلًا لإنقاذ ابنه.
  • عائشة بن أحمد: بدور "ليلى"، زوجة "ماجد" وأم "يوسف" التي تواجه صراعًا داخليًا بين مشاعر الأمومة والأمل والخوف.
  • أحمد خالد صالح: بدور "طارق"، أخو "ماجد" الذي يدعمه في محنته.
  • نهال عنبر: بدور "والدة ماجد"، التي تقدم الدعم النفسي لابنها وزوجته.
  • جهاد حسام الدين: بدور "طبيب يوسف"، الذي يواجه صعوبة في إبلاغ "ماجد" و"ليلى" بحالة ابنهما.
  • بسمة: بدور "ضيفة شرف".

مواعيد عرض بدون سابق إنذار

يعرض المسلسل على قناة DMC الساعة 6:15 مساءً، مع إعادة في الساعة 5 صباحًا و12 ظهرًا.

بدون سابق إنذار آسر ياسين عائشة بن أحمد أحمد خالد صالح نهال عنبر جهاد حسام الدين بسمة

مواد متعلقة

من وحي الحلقة الأولى لـ مليحة| مفتاح العودة.. حكاية من حديد والذاكرة ذهب

مليحة.. دراما "المتحدة" تنتصر للقضية الفلسطينية فى رمضان 2024

جودر.. رحلة ملحمية تبدأ بخيوط الغدر والخيانة (تفاصيل الحلقة الأولى)

عتبات البهجة.. رحلة بهجت الأنصاري من قمم الوظيفة إلى عتبات السعادة

جودر.. رحلة من شباك الصيد إلى عرش الغنى

القتل باسم الله.. أسرار الحشاشين عبر الزمن

بشار الأسد يتلقى دعوة رسمية من ملك البحرين لحضور القمة العربية

بابا جه.. ضحكات ودموع فى رحلة البحث عن المعنى

الأكثر قراءة

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

معهد الفلك يُعلن موعد عيد الفطر وفقًا للحسابات الفلكية

انهيار للعلاقات ودفاع عن حماس وطريق مسدود للهدنة.. كواليس الخلاف الأمريكى الإسرائيلى

هبوط أرضى بطريق الواحات باتجاه أكتوبر

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

"الطريق المشبوه".. كشف خطة الاحتلال للسيطرة على ميناء إيصال المساعدات لـ غزة

فوبيا الهزيمة من حماس.. لماذا تخشى إسرائيل انهيار مفاوضات هدنة غزة؟

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلى.. واستمرار استهداف مجمع الشفاء بغزة