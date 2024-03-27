الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

من وحي الحلقة الأولى لـ مليحة| مفتاح العودة.. حكاية من حديد والذاكرة ذهب

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

مفتاح عتيق، يعلق على حائط منزل مليحة، يروي حكاية شعب، ويُبقي حلم العودة حيًا في ذاكرة الأجيال.

رمزية عميقة

يظهر مفتاح العودة في الحلقة الأولى من مسلسل مليحة كرمز قوي له دلالات عميقة، فهو يُجسد حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948، يمثل المفتاح ذاكرة حية لا تُنسى، تربط الفلسطيني بأرضه وبيته، وتُؤكد على تمسكه بحقه في العودة، مهما طال الزمن.

رحلة عبر التاريخ

يُقدم المسلسل رحلة عبر التاريخ، من خلال حكاية مليحة وعائلتها، التي هُجرت من قريتها في فلسطين عام 1948، وتجسد مليحة رمزًا للمرأة الفلسطينية المقاومة، التي تحافظ على هويتها وتناضل من أجل حقها في العودة.

رمزية المفتاح في المسلسل

يُستخدم مفتاح العودة في المسلسل كأداة سردية، تساعد على ربط الماضي بالحاضر، وتقدم منظورًا جديدًا للقضية الفلسطينية.

يمثل مفتاح العودة في المسلسل رمزًا للأمل، على الرغم من قسوة الواقع وصعوبة تحقيق حلم العودة، ويستخدم مفتاح العودة في المسلسل كرمز للمقاومة ضد الظلم والاحتلال، كما يمثل مفتاح العودة في المسلسل رمزًا للوحدة الفلسطينية، وتأكيدًا على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في العودة، بغض النظر عن الاختلافات السياسية أو الفكرية.

رمز ثقافي واجتماعي

تاريخه

ظهر مفتاح العودة لأول مرة في الخمسينيات من القرن الماضي، كرمز لتمسك اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.

شكله

يصنع مفتاح العودة عادة من الحديد أو الفضة، ويكون كبيرًا في الحجم، ويحمل رمزًا أو نقشًا يدل على فلسطين، مثل خارطة فلسطين، أو قبة الصخرة، أو علم فلسطين.

دلالاته

1/ تمسك الفلسطيني بأرضه: يمثل مفتاح العودة تمسك الفلسطيني بأرضه وبيته، ورفضه للواقع المفروض عليه.

2/ حق العودة: يجسد مفتاح العودة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

3/ الذاكرة الحية: يحافظ مفتاح العودة على ذاكرة فلسطين حية في قلوب الفلسطينيين، وينقلها من جيل إلى جيل.

4/الأمل في المستقبل: يمثل مفتاح العودة الأمل في المستقبل، وتأكيدًا على أن حلم العودة لن يموت، مهما واجه شعبُ فلسطين من صعوبات وتحديات.

استخداماته

المظاهرات والاحتجاجات: يستخدم مفتاح العودة في المظاهرات والاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون للمطالبة بحق العودة.

الأعمال الفنية: يستخدم مفتاح العودة في الأعمال الفنية، مثل اللوحات والرسومات والمسرحيات، كرمز لفلسطين وحق العودة.

الحياة اليومية: يستخدم مفتاح العودة في الحياة اليومية، مثل قلادات ومجوهرات، كرمز للهوية الفلسطينية.

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