موعد إعادة مسلسل بدون سابق انذار لـ آسر ياسين الحلقة 1

حقق مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين نجاحًا كبيرًا بمجرد عرض الحلقة الأولى منه ليلة أمس الثلاثاء، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني في النصف الثاني من الشهر الكريم على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد اعادة الحلقة 1

ويبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد إعادة الحلقه الاولى من مسلسل بدون سابق إنذار والذي يعاد في تمام الساعة الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشر مساء.

مسلسل بدون سابق انذار تفاصيل احداث الحلقة 1

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين العديد من الأحداث المثيرة المشوقة والتي كان أبرزها إصابة عمر ابن مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين بلوكيميا في الدم، إضافة إلى عمل تحاليل لابن شقيقه زين والذي تبين أن الاثنين ليسوا ابناء عم بسبب عدم مطابقة التحاليل سويا.

مسلسل بدون سابق انذار موعد عرض الحلقة 2

وتعرض الحلقة الثانية من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وهو العرض الاول في تمام الساعة 6:15 للمسلسل على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة على قناة DMC Drama.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية

ويعرض مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب اذان المغرب على قناة DMC.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama ومنصة whatch it.

ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة DMC drama.

ويعاد مرة آخرى في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم التالي على DMC.

كما روجت منصة watch it الي تتر بوسترات مسلسل بدون سابق إنذار لذلك فإنه من المقرر عرضه على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.