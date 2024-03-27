الأربعاء 27 مارس 2024
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ملخص أحداث إمبراطورية ميم الحلقة 16 والأولى من فراولة وبدون سابق إنذار

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

تصدَّر عدد من مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤشرات البحث عبر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

أحداث الحلقة 16 والأولى من مسلسلات رمضان 2024

استعرضت القناة الأولى، ملخص أحداث الحلقات السادسة عشر، من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية، التي لاقت إقبالًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها مسلسلات: "إمبراطورية ميم"، بطولة الفنان خالد النبوي، مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة الفنان أحمد مكي، والحلقة الأولى م “بدون سابق إنذار” لأسر ياسين.

ملخص أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الأولى

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار، بمروان  الذي يلعب دوره النجم آسر ياسين وليلى التي تلعبها النجمة عائشة بن أحمد الذهاب لمستشار العلاقات الزوجية أخيرًا، ولكن حتى هذه الخطوة لا تأتي بجديد، ومن ثم تتفاقم المشاكل بينهما.

ويحاول كل منهما السيطرة على عمله وحياته كي يعيدوها للمسار الصحيح بين العمل ومتطلبات عمر والتزامات الأهل، وبينما مروان وليلى منشغلان بالشجار كالعادة يسقط ابنهما عمر فجأة مغشيًا عليه، وبعد الفحوصات يكتشف مروان وليلى أنه مريض بسرطان الدم، ومع توالى الأحداث تحدث مفاجأة تقلب الأحداث رأسا على عقب.

مسلسل بدون سابق إنذار: آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلًا من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

"بدون سابق إنذار" الحلقة الأولى.. عمر يتعرض لوعكة صحية ومصاب بمرض اللوكيميا

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 1.. صدمة لمروان بسبب مرض ابنه

ملخص أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 16

 شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي تطورات عديدة، حيث تبدأ بحالة من الحزن تسيطر على "مختار" بعد خسارته في انتخابات إدارة المنزل أمام نجله مروان باكتساح، وبدأمروان بممارسة صلاحياته كمدير للمنزل ويقوم بتوزيع المهام على أشقائه، ويسمح لشقيقته مايا بالنزول للتمرين من جديد بعدما كان قد منعها والدها مختار على إثر تخريبها محل مي عبد العزيز. 

امبراطورية ميم: خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، مايان السيد، محمد محمود عبد العزيز، السورية هاجر السراج، محمود حافظ.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16| تعرف على قرارات نور النبوي فور فوزه بإدارة شئون المنزل

مسلسل إمبراطورية ميم لـ " خالد النبوي " 16.. نور النبوي يعلن فوزه على والده في الانتخابات

ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "فراولة"

مسلسل فراولة الحلقة 1.. نيلي كريم تضرب مديرها بسبب "انتي بنت الشركة"

ملخص أحداث مسلسل فراولة الحلقة الأولى

شهدت الحلقة، “فلاش باك” لنيللي كريم وهي طفلة فقيرة، تبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية، وبعد عدة سنوات، تظهر فراولة كعاملة سيلز في شركة عقارات، وخلال حديثها مع صاحب العمل للحصول على مرتبها، تصطدم فراولة بإحدى السيارات، في محاولة منها لتفادي الموقف ومغادرة المكان بسرعة.

وتذهب فراولة إلى صديقتها “علا رشدي” لإعطائها هدية عيد ميلادها، وبعد ذلك يطلب أصدقائها منها أن تقرأ لهم الفنجان، وفي مشهد طريف تظهر سامية والتي تقوم بدورها الفنانة شيماء سيف، برفقة عروسين تقنعهما بتقليد أحد الزبائن لعمل فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تصدر التريند.

فراولة: نيللي كريم، وصدقي صخر، وشيماء سيف، وأحمد فهيم، ودنيا سامي، ولبنى ونس، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد على، عبر قناة «دي إم سي»، بالتزامن مع عرضها عبر منصة WATCH IT أحد أعمالها الأصلية، الذي يتكون من 15 حلقة. 

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