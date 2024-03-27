"بدون سابق إنذار" الحلقة الأولى.. عمر يتعرض لوعكة صحية ومصاب بمرض اللوكيميا

تفاجأ كل من مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين وليلى والتي تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد، بسقوط ابنهم عمر على الأرض مغشيا عليه دون سبب، ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين.

وسرعان ما توجهوا للمستشفى ليقوموا بعمل الفحوصات الطبية اللازمة لمعرفة سبب الإغماء وتبين أنه مصاب بمرض في الدم ويحتاج لعمل بذل نخاع، خاصة بعد التأكد من إصابته بلوكيميا في الدم هو عبارة عن ورم يصيب خلايا الدم.

مسلسل بدون سابق إنذار أحداث الحلقة 1

وتحمل الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين العديد من الأحداث المثيرة المشوقة كعادة أعمال الفنان آسر ياسين، وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين بعد قليل على قناة DMC وهو العرض الأول للمسلسل على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة على قناة DMC Drama.

مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 2

ويعرض مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب آذان المغرب على قناة DMC.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية

ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة DMC drama.

ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم التالي على DMC.

كما روجت منصة watch it الي تتر بوسترات مسلسل بدون سابق إنذار لذلك فإنه من المقرر عرضه على المنصة طوال شهر رمضان.

مسلسل بدون سابق إنذار

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حالية العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.