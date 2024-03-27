مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 1.. صدمة لمروان بسبب مرض ابنه

طلب الطبيب المعالج لعمر ابن مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين وجود متبرع لعمل بذل النخاع ولابد أن يكون المتبرع شقيق المريض أو على الأقل ابن عمه، وهو ما جعل مروان يلجأ لشقيقه حسن والذي يقوم بدوره الفنان أحمد خالد صالح لعمل تحاليل المطابقة بين ابنه وابن شقيقه، وذلك ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار.

مسلسل بدون سابق إنذار

وبمجرد ظهور نتائج التحاليل صدم مروان بأن التحاليل غير متطابقة على الإطلاق بين عمر ابنه وزين ابن شقيقه، وهو ما يعني أن الأبناء ليسوا أبناء عم.

مسلسل بدون سابق إنذار أحداث الحلقة1

وتحمل الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين العديد من الأحداث المثيرة المشوقة كعادة أعمال الفنان آسر ياسين، وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين بعد قليل على قناة DMC وهو العرض الأول للمسلسل على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة على قناة DMC Drama.

مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق انذار موعد عرض الحلقة 2

ويعرض مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة DMC.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية

ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة DMC drama.

ويعاد مرة آخرى في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم التالي على DMC.

كما روجت منصة watch it تتر بوسترات مسلسل بدون سابق إنذار، لذلك فإنه من المقرر عرضه على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حالية العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورًا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم: آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نبيل الحلفاوي، نهال عنبر، أحمد خالد صالح.

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.