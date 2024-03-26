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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بدون سابق انذار الحلقة 1.. كيف يتعامل آسر ياسين مع إصابة ابنه بالسرطان؟

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

ينتظر العديد من الجمهور المصري والوطن العربي عرض الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، والتي تعرض أولي حلقاتها اليوم الثلاثاء في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

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مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الأولى.. تتر العمل بصوت أحمد سعد وأمير طعيمة

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موعد عرض مسلسل بدون سابق انذار لـ اسر ياسين الحلقة 1

 مسلسل بدون سابق انذار احداث الحلقة 1

وتحمل الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين العديد من الأحداث المثيرة المشوقة كعادة أعمال الفنان آسر ياسين، وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين بعد قليل على قناة  DMC وهو العرض الاول للمسلسل على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة على قناة DMC Drama.

مسلسل بدون سابق انذار موعد عرض الحلقة 2 

ويعرض مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب اذان المغرب على قناة DMC.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية

ويعاد بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة DMC drama.

ويعاد مرة آخرى في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم التالي على DMC.

كما روجت منصة watch it الي تتر بوسترات مسلسل بدون سابق إنذار لذلك فإنه من المقرر عرضه على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حالية العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.

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