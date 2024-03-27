الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "فراولة"

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

تدخل الفنانة نيلي كريم  السباق الرمضاني بالكوميديا اللايت بمسلسل “فراولة”، والتي بدأت أولى حلقاته على شاشات المتحدة.

ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فراولة 

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، مشهد لفتاة تحاول الانتحار وسمعت فراولة أحد عملائها في العقارات أثناء إقناعة بشراء إحدى الشقق وفاجئة صوت فتاة تصرخ ذهبت فراولة في محاولة ذكية إقناع الفتاة بالانتحار ووقفت بجانبها قائلة: "أنا عند أسباب كبيرة أمي ميتة وعليا اقساط والبيعة كمان هتبوظ"، واقتنعت الفتاة ورفضت الانتحار وأنقذتها.

مسلسل فراولة 

وفي مشهد جمع بين صدقي صخر "طبيب نفسي" وفراولة "سيلز" في إحدى شركات العقارات وأثناء إقناع عميل ياباني بشراء وحدة في أحد العقارات المطلة على النيل سمعوا صراخ فتاة تحاول الانتحار وأنقذتها فراولة، الأمر الذي جعل العميل يعجب بفراولة ويتفائل من العقار لأنه يحب الطاقة ويؤمن بها.

وقام العميل الياباني بإعطاء فراولة سلسلة مكون من أحجار نادرة بمنطقة أسيا وتحاول جلب الطاقة الأمر الذي لم تفهمه فراولة حتى الآن.

أحداث مسلسل فراولة الحلقة 1

وانتهت أحداث الحلقة الأولى بخناقة بين “فراولة” ومديرها بعد أن أكتشفت أن شيك المكافأة بدون رصيد، وذهبت فراولة غاضبة تسأله عن السبب، ليرد عليها: "أنتي بنت الشركة؟"، وهو ما أثار انزعاجها فاعتدت عليه ووجهت له ضربة على الرأس.

مسلسل فراولة 

قصة مسلسل فراولة

مسلسل “فراولة” من بطول الفنانة نيللي، مسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهورة علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

أبطال مسلسل فراولة

المسلسل من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

فراولة الحلقة الاولي فراولة الحلقة 1 الحلقة الاولي من فراولة الحلقة الاولي من مسلسل فراولة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسل فراولة الحلقة 1.. نيلي كريم تضرب مديرها بسبب "انتي بنت الشركة"

مسلسل فراولة الحلقة 1.. عميل ياباني يهادي نيلي كريم بـ"سلسلة الطاقة الإيجابية"

فراولة الحلقة الأولى.. نيللي كريم تنقذ فتاة من الانتحار بطريقة إيجابية

موعد إعادة الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

مفاجآت فى الحلقة الأخيرة من مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني

ظهور خاص لأبناء أكرم حسنى فى الحلقة الأخيرة من "بابا جه"

الأكثر قراءة

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

عاجل| كرواتيا تهزم منتخب الفراعنة برباعية وتتوج بكأس عاصمة مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 27-3-2024

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة جنين ومخيمها

حبس جزار بتهمة قتل مسجل خطر فى بنى سويف

أول رد من حسام حسن بعد رباعية كرواتيا فى شباك منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"