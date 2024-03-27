تدخل الفنانة نيلي كريم السباق الرمضاني بالكوميديا اللايت بمسلسل “فراولة”، والتي بدأت أولى حلقاته على شاشات المتحدة.

ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فراولة

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، مشهد لفتاة تحاول الانتحار وسمعت فراولة أحد عملائها في العقارات أثناء إقناعة بشراء إحدى الشقق وفاجئة صوت فتاة تصرخ ذهبت فراولة في محاولة ذكية إقناع الفتاة بالانتحار ووقفت بجانبها قائلة: "أنا عند أسباب كبيرة أمي ميتة وعليا اقساط والبيعة كمان هتبوظ"، واقتنعت الفتاة ورفضت الانتحار وأنقذتها.

مسلسل فراولة

وفي مشهد جمع بين صدقي صخر "طبيب نفسي" وفراولة "سيلز" في إحدى شركات العقارات وأثناء إقناع عميل ياباني بشراء وحدة في أحد العقارات المطلة على النيل سمعوا صراخ فتاة تحاول الانتحار وأنقذتها فراولة، الأمر الذي جعل العميل يعجب بفراولة ويتفائل من العقار لأنه يحب الطاقة ويؤمن بها.

وقام العميل الياباني بإعطاء فراولة سلسلة مكون من أحجار نادرة بمنطقة أسيا وتحاول جلب الطاقة الأمر الذي لم تفهمه فراولة حتى الآن.

أحداث مسلسل فراولة الحلقة 1

وانتهت أحداث الحلقة الأولى بخناقة بين “فراولة” ومديرها بعد أن أكتشفت أن شيك المكافأة بدون رصيد، وذهبت فراولة غاضبة تسأله عن السبب، ليرد عليها: "أنتي بنت الشركة؟"، وهو ما أثار انزعاجها فاعتدت عليه ووجهت له ضربة على الرأس.

مسلسل فراولة

قصة مسلسل فراولة

مسلسل “فراولة” من بطول الفنانة نيللي، مسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهورة علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

أبطال مسلسل فراولة

المسلسل من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.