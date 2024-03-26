الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

فراولة الحلقة الأولى.. نيللي كريم تنقذ فتاة من الانتحار بطريقة إيجابية

مسلسل فراولة
مسلسل فراولة

شهدت الحلقة الأولي من مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، مشهد لفتاة تحاول الانتحار وسمعت فراولة أحد عملائها في العقارات أثناء إقناعة بشراء أحدي الشقق وفاجئة صوت فتاة تصرخ ذهبت فراولة في محاولة ذكية إقناع الفتاة بالانتحار ووقفت بجانبها قائلة:" انا عند أسباب كبيرة أمي ميتة وعليا اقساط والبيعة كمان هتبوظ"، واقتنعت الفتاة ورفضت الانتحار وأنقذتها.

 

احداث مسلسل فراولة الحلقة الاولى

 

تعود الفنانة نيللي كريم للكوميديا في رمضان 2024 بمسلسل "فراولة" يدور في إطار كوميدي، وستكون كوميديا هادفة تناقش قضية اجتماعية، ويتكون من 15 حلقة

مسلسل فراولة الحلقة 1.. نيللي كريم قارئة فنجان وشيماء سيف "ملكة التريند"

مسلسل فراولة لـ " نيلي كريم " الحلقة 1.. فراولة تنقذ سيدة من الانتحار وتصبح "تريند"

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الاولي


تعرض الحلقة الأولي من مسلسل فراولة بطول نيللي كريم، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 

 

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مسلسل فراولة الحلقة 1.. نيللي كريم قارئة فنجان وشيماء سيف "ملكة التريند"


قصة مسلسل فراولة

تجسد نيللي كريم دور فراولة فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الحديد حيث تمكن نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهور علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة عمل درامي كوميدي لايت من بطولة الفنانة نيللى كريم ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهما:"شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى"، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

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