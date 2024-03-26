موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

يعرض اليوم الحلقة الأولى من مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم ويدور في إطار كوميدي ويناقش قضية اجتماعية هادفة ولكن بطريقة كوميدية، ويتكون من 15 حلقة فقط، ليكون سريع الأحداث ويشوق الجمهور باستمرار.

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 1

يعرض اليوم الحلقة الأولى من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.



مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الاولي

تعرض الحلقة الأولي من مسلسل فراولة بطول نيللي كريم، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قصة مسلسل فراولة

تدور أحداث مسلسل نيللي كريم دد "فراولة" وهو فكرة جديدة لتقوم بدور فتاة فقيرة ويلعب معها الحظ والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الحديد حيث تمكن نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهور علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة إيجابية لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.



أبطال مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

يشارك عدد من نجوم الفن الفنانة نيللي كريم في مسلسل "فراولة" الجديد، وهما:" شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى".