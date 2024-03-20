إياد أمين لـ"إبداع فى مصر": سعيد بمشاركتى فى مسلسل فراولة

كشف الفنان الشاب إياد أمين عن كواليس دوره في مسلسل "فراولة" بطولة النجمة الكبيرة نيللي كريم.

أبطال مسلسل “فراولة”

وقال الفنان إياد أمين، خلال لقائه ببرنامج "الإبداع في مصر" مع الإعلامية سارة سراج، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "بلعب شخصية هدهد في المسلسل، هدهد عبارة عن شاب شغال في كافيه، وبيسمع عن شركة زين، وينضم للشركة وبيحب ميرال بصورة كبيرة دون أن يكون لها رد فعل".

وتابع: "شاركت في مسلسل جعفر العمدة العام الماضي، وفي بيتنا روبوت الجزء الثاني، وفراولة بمثابة العمل الثالث الأبرز لي في مجال الفن".

واستطرد: "جميع طاقم عمل المسلسل في غاية التعاون والتفاهم، وسعيد بالأجواء وسط هؤلاء النجوم الكبار".

أحداث مسلسل “فراولة”

تدور أحداث مسلسل فراولة، حول فتاة فقيرة تدعى "فراولة"، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغيير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغنى، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها من الفقر حيث نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، وتبدأ حياتها الجديدة، حيث تتمكن من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهور على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين، ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

مسلسل "فراولة"، يشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن والكوميديا، ويأتي في مقدمتهم: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي، الذي يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.