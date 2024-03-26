الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة الحلقة 1.. نيللي كريم قارئة فنجان وشيماء سيف "ملكة التريند"

مسلسل فراولة حلقة
مسلسل فراولة حلقة 1

الحلقة الأولى من مسلسل فراولة لـ"نيللي كريم"، تقوم فراولة بقراءة الفنجان لاصدقائها، وتكشف عن قدرتها على قراءة الفنجان بمهارة عالية، مما يجعلهم يثقون بها.

فيما تظهر شيماء سيف، والتي تلعب دور مصورة وصانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، يطلق عليها "سامية سوشيال ملكة التريند"، وخلال الحلقة الأولى من مسلسل فراولة، تظهر أثناء تصوير فيديو لحفل زفاف وتقنع العروس والعروسه بصفع بعضهما لكي يصبحا "تريند".

 

مسلسل فراولة الحلقة 1.. نيللي كريم تعمل بالعقارات


فلاش باك لفراولة التي تلعب دورها "نيللي كريم"، وهي طفلة حيث ظهرت طفلة فقيرة ابنة خادمة، وتتمنى أن تصبح شخص ثري.

وبعد سنوات، تظهر الشركة التي تعمل بها فراولة وهي شركة عقارات، حيث تعمل فراولة "سيلز" ويشيد بها جميع أصدقائها، وتحاول فراولة اقناع البنك بمنحها فرصة لدفع أقساط سيارتها، وخلال حديثها تتعرض لحادث بالسيارة.

 

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مسلسل فراولة لـ " نيلي كريم " الحلقة 1.. فراولة تنقذ سيدة من الانتحار وتصبح "تريند"

 

 مسلسل فراولة أحداث الحلقة الاولى

 

يلعب الفنان صدقي صخر، دور طبيب نفسي، وفي حين يستعد للذهاب من عيادته لحضور حفل عيد ميلاد ابنته، يسمع صراخ حيث تحاول امراة الانتحار، وهناك يقابل فراولة التي تذهب لانقاذ السيدة، بينما تتواجد في نفس العقار لبيع إحدى الشقق لعميل ياباني.

قنوات عرض مسلسل فراولة

 

يعرض اليوم الحلقة الأولى من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

مسلسل فراولة مواعيد عرض الحلقة الأولى

 

تعرض الحلقة الأولي من مسلسل فراولة بطول نيللي كريم، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قصة مسلسل فراولة

 

تدور أحداث مسلسل نيللي كريم "فراولة"حول  فتاة فقيرة ويلعب معها الحظ، حيث كان حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة، حيث تمكن نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار المؤثرات على مواقع تواصل الاجتماعي، وتصبح خبيرة طاقة إيجابية لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

أبطال مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

 

يشارك عدد من نجوم الفن الفنانة نيللي كريم في مسلسل "فراولة" الجديد، وهما:" شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى

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مسلسل فراولة لـ " نيلي كريم " الحلقة 1.. فراولة تنقذ سيدة من الانتحار وتصبح "تريند"

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مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. dmc تعلن مواعيد عرض مسلسل فراولة لنيللي كريم

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